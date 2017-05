El día con el que tanto soñó Rodrigo

valencia. Rodrigo no supo muy bien hacia dónde ir. Se desorientó durante algunos segundos. Primero formó una piña con Félix y Monrabal bajo la lluvia de almohadillas. Después corrió sin un destino fijo mientras alzaba los brazos. Desembocó en la cuerda de Pelayo, donde ya había llegado Soro III en su camino hacia ningún sitio después de perder la Lliga. «A mí no me gusta perder», entona a modo de disculpa cada vez que la victoria le da la espalda. Esa raza y su veteranía le ha llevado, junto a Javi, a discutir este torneo a un trío que apenas ofrecía fisuras. Quico abrazó a Rodrigo. Fue un abrazo sincero a un chaval que a sus 26 vive el mejor momento profesional. Está en plenitud, destila ilusión por la vaqueta y ansía colarse pronto en la lucha del propio Soro III y Puchol II por el trono del mano a mano.

El de Massamagrell lucía una sonrisa que emitía un regusto agridulce. «Estoy muy satisfecho por todo el trabajo que hemos hecho. Han jugado muy bien, han sido superiores y nos ha faltado frescura. Hay que darles la enhorabuena. En ocasiones, sientes cosas dentro del trinquet que valen más que una victoria, aunque a mí me encanta ganar», señalaba Soro III instantes antes de intercambiar un apretón de manos de Dani. El mitger, recién retirado, fue uno por uno reconociendo la labor de todos los participantes en esta final, ganadores y vencidos.

En ese momento, Rodrigo ya no estaba sobre las losas de Pelayo. Tras el abrazo con Soro III, el resto de Benidorm volvió en sí. Giró 180 grados y, a lo Nadal en Roland Garros, se encaramó por la escala y subió toda la galería del resto. ¡Cualquiera diría que llevaba dos horas jugando a pilota! En menos de diez zancadas llegó al lugar donde estaban sus padres, también eufóricos celebrando la victoria. Era el día de Pere Roc II. «Es el día de mis padres», corrigió el resto: «Ellos han estado conmigo todo este tiempo para llegar aquí. Mi madre salía del trabajo para llevarme a tecnificación a Xeraco, a Orba o a donde fuera. Y mi padre lo mismo». Su rostro no se bañó en lágrimas, como cuando dedicó la Copa, su primera gran gesta, al abuelo en cuyo honor cambié el nombre profesional. «Sí que ha habido un instante en que no he podido contener las lágrimas. Pero ha sido con mis padres, en la intimidad». Pere Roc II estaba muy feliz y mira al futuro con ambición. «¿Qué es lo próximo, la Copa? ¡Pues a por ella! Habrá que revalidar el título».

Antes había analizado la partida. El 60-35 escondió mucho sufrimiento. Por parte de Soro III y Javi al comprobar que sus rivales no les daban opciones, pero también del trío, que sabía que cualquier síntoma de flaqueza daría alas a la pareja. «Jugando tenía la sensación de cansancio, nervios, un sudor helado. Por momentos dices: estoy apagándome. Con las ganas y la ilusión creo que hemos podido sobreponernos a esas sensaciones, pienso que hemos jugado muy bien», indicó Rodrigo.

«Controlada no está la partida en ningún momento. Con 55-30 pasamos al dau para acabar, cometemos dos fallos y nos hacen el juego. Hemos tenido que hacer una gran partida para ganar, Rober (Monrabal) y Félix han estado perfectos», señaló el resto de Benidorm.

El mitger y el punter tenían motivaciones distintas. «Llegar a estas finales no es tan sencillo», comentaba Félix en semifinales. Es lo que tiene ser figura. Ganó una Lliga en 2003 y había perdido otra en 2001. Difícil que al confeccionar los equipos a él le toque uno tan compensado como el que ha integrado junto a Pere Roc II y Monrabal. Sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. «Entre las cosas que digo tras la partida del domingo pasado es que no podemos sacar una pelota floja. Somos un trío potente, podemos plantarles cara y es lo que hay que hacer. Si no nos sale, a casa y no pasa nada», comenta.

Pero ayer salió. Félix cedió a sus hijos el honor de recoger el trofeo. «Quería celebrarlo con ellos y con mi mujer», afirma. Monrabal compartió la euforia con su familia y con sus amigos. Al recoger el trofeo, introdujo en la copa una pelota: «Tengo muchas manías. Es la que ya usé para calentar en la final que gané con Fageca y Javi en 2014».

Ahora sueña con que esta sea su última Lliga de punter. Ha estado perfecto en la final, como sus dos compañeros. Desde el inicio, pero sobre todo a partir del tercer juego, el primero que ganaron en el resto, siguieron el mismo patrón: evitar que Javi entrase a volea y cargar sobre Soro III, sobre todo a su izquierda. Quico acabó bañado en sudor. Javi también se marchó de Pelayo exhausto. Nadie puede achacarles que se reservaran algo. Pero no era su día. El trío estuvo superlativo.