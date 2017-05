«Hay que meter la pilota en las casas como no ha estado hasta ahora»

valencia. Alfredo Hernando 'Fredi' acaba de cumplir 60 años. El mundo profesional no se entiende sin su aportación desde los 80. Jugó un papel decisivo para impulsar el Circuit Bancaixa, torneo conocido hoy como Lliga Professional a raíz de la caída del patrocinio de la caja. «Ahora Bankia está volviendo, las cosas se están haciendo bien. La Lliga ha de ser más larga, trabajarse con más tiempo, y estoy seguro que tendrá un final mucho más explosivo. El Individual cuenta con un sabor especial, pero la Lliga siempre ha sido más y así ha de seguir», apunta. Fredi defiende la gestión de Val net y habla del futuro de la vaqueta. También se refiere a la modernización de Pelayo, donde figura como director. «Eso dice José Luis López. ¡Pues ahí estamos!», bromea.

¿QUIÉN ES ALFREDO HERNANDO? Su trayectoria deportiva Mejor deportista: De la Comunitat a finales de los 70. Campeón nacional: Ganó cuatro veces el torneo previo al Circuit. Individual: Campeón en 1987, al ganar a Oltra (60-30) en Gandia. Trayectoria como gestor Frediesport: Impulsó el Circuit Bancaixa, esto es, la actual Lliga. Val net: Socio de la empresa que introdujo las nóminas a pilotaris. Pelayo: Se crió en el trinquet, hoy está en el equipo que lo gestiona.

En pocas semanas, la Catedral cerrará pero no sólo por vacaciones. Tras realizarse unos retoques el pasado verano, el primero desde que lo compró José Luis López, este año se llevará a cabo una importante reforma. Hay varios presupuestos, pero el propietario aún no se ha decidido. Sí está claro el objetivo: adaptarse a los nuevos tiempos. «La pilota es hoy súper moderna. Los jugadores son atletas, no tienen nada que envidiar a los grandes futbolistas o tenistas, pero hay cosas en las que debemos ir innovando. Aunque la cancha será la misma, Pelayo tiene la entrada muy estrecha y la idea es hacerla más visible. También dotar al bar de una imagen mucho más abierta, que de alguna manera tengas un primer impacto positivo. Los niños que vienen a las visitas se sorprenden al ver el trinquet, pero antes han tenido que caminar 50 metros», explica Fredi.

Se refiere a una de las muchas iniciativas que se han realizado para dar a conocer la Catedral desde hace algo más de año y medio. «Se ha notado que hay inquietud por conocer el trinquet, pero aún hay que trabajar más. Por aquí han pasado ya miles de chavales, y en Fallas hubo bastantes turistas que se acercamos. Estamos en TripAdvisor, vamos escalando puestos y eso es positivo», señala Fredi, que incide en las nuevas generaciones: «Los jóvenes de hasta 16 años entran gratis. Es importante que cuando los políticos o empresarios piensen en pilota la hayan tocado en algún momento».

El ex pilotari se muestra confiado en que el mundo profesional pueda volver a ser un negocio, pero apunta que para ello se necesita un compromiso social. «No ha caído del todo porque hay medios como el vuestro que incluso han incrementado la comunicación de la pilota, y eso hay que agradecerlo», apunta: «Hay que llamar la atención de la sociedad, de alguna manera debemos promocionar la pilota, para que esté en las casas como no ha estado hasta ahora. Si ha aparecido en televisión pero en diferido y cortándola. Si hay voluntad política, pero efectiva, creo que si puede ser rentable otra vez. Estoy seguro».

Abundando en esta idea, Fredi argumenta que la vaqueta no debe tratarse sólo en el ámbito deportivo: «La gente ha de pensar en pilota como algo extraordinario y nuestro, que es bueno para que lo vea la gente de fuera. Pero ha de aparecer en primera línea y no sólo en el deporte, también en el ámbito de la cultura y en la sociedad. Tenemos aquí personas muy importantes y hay que hacerlos héroes de nuestra tierra. Con todos los respetos, que los chicos de Gran Hermano los contraten para ir a hacer bolos a las discotecas... Todo eso es imagen, hace falta crear una imagen positiva de los jugadores. Antes existía, pero no había la competencia de ahora».

Así, opina que la pilota podría recuperar el estatus de tiempos atrás. «El primer año de Val net, los trinquets se llenaron más que nunca, pero la crisis lo engulló todo», señala Fredi para defender la gestión de la empresa. Apunta que los socios deberán hacer frente a los préstamos que contrataron para poder seguir pagando a los jugadores. «Yo creo que en estos momentos que corren, la Fundación sí puede ser una solución. El mundo profesional ha de navegar por él solo, y puede ser en un patronato en el que estén todos los que quieran trabajar», opina sobre el futuro inmediato.

Respecto a la Lliga, el torneo que concluyó ayer en Pelayo, Fredi lo considera como el más importante de la escala i corda, por encima del Individual: «Tiene un sabor especial, y más ahora con dos figuras tan igualadas, pero el Circuit siempre ha sido más. Este año por las circunstancias empezó tarde, pero debe durar más y estar más trabajado».