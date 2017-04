Javi confirma su negativa a aplazar la final de la Lliga

valencia. Va de bo. Habrá partida el domingo. Ya lo avisaba Javi, desde pocas horas después de salir de la consulta del Clínico: muy mal tenía que verse para solicitar el aplazamiento del segundo asalto de la final de la Lliga. El mitger de Massalfassar se entrenó ayer en el escenario y en el momento en el que se celebrará la cita. Estuvo jugando un simulacro de partida y cuando salió de Pelayo, ya no había vuelta atrás.

Javi abandonó la Catedral sonriente. Acompañado por Soro III, con quien forma equipo en el torneo más importante por equipos de la escala i corda profesional. Tenía prisa: «Me voy corriendo para la mutua, a ver si me miran el ojo». Su única preocupación era que le los puntos no le tiren: «Voy a ver si me los quitan y ya está».

Por lo menos, que se los colocaran de forma que fuese más cómodo gesticular, no sólo durante la partida del domingo, sino en la vida cotidiana. «Es que no tengo molestias, me encuentro bien», señalaba el mitger si no era preferible esperar una semana y disputar la partida ya con la herida totalmente cerrada.

La pareja disputó una partida a menos juegos. Soro III estaba solo, mientras Javi contaba con el respaldo del expilotari Peluco, sobre todo para que este le hiciera el dau. Incluso se permitieron el lujo de tener cierto pique por ganar. El duelo real y decisivo llegará el domingo a las 11.30 horas en Pelayo. Pere Roc II, Félix y Monrabal, tras ganar en Sueca, tienen la primera oportunidad de ser campeones. Si caen, habrá desempate el 7 de mayo.