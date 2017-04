Javi se prueba en Pelayo para decidir si juega el domingo

Que Pelayo esté lleno o no el domingo se decidirá hoy a la hora del almuerzo. Entre las 11 y las 12, Soro III y Javi tienen previsto iniciar su entrenamiento de cara al segundo asalto de la final de la Lliga de escala i corda. «He querido probarme con las mismas condiciones de luz y, posiblemente, temperatura, en las que se disputará la partida», apuntaba ayer el mitger de Massalfassar. En sus manos está que se celebre o que quede aplazada para dentro de una semana.

«Estoy mucho mejor, he mejorado y a mí me gustaría jugarla», señalaba ayer. Javi sufrió, como relató el lunes este diario, un violento pelotazo de forma fortuita en el tramo final de la primera partida de la final de la Lliga. «Quico y yo fuimos a jugar la pelota. Yo no llegué y le vi con el brazo armado. Sabía que me iba a dar, mi preocupación fue no recibir el impacto en un lugar donde me hiciera mucho daño. Me tranquilicé un poco cuando me tapé el ojo y veía con el que había padecido el golpe», señala el mitger, quien apunta: «El médico me dijo que medio centímetro más abajo hubiera sido algo grave».

Javi se ha ejercitado un par de veces en el gimnasio esta semana. «Los puntos me estiran porque están en una zona donde hay mucho movimiento. Es lo que más me preocupa. Quiero ver si me los colocan de otra manera, porque he de llevarlos hasta el domingo», señala.

Si el jugador se decantase por solicitar el aplazamiento, sus rivales, Pere Roc II, Félix y Monrabal no pondrían ningún problema. «Soro III me dice que cualquier decisión que yo tome será buena. Casi seguro que habrá partida, pero mañana (por hoy) decidiremos», apunta Javi. No habría ningún inconveniente para aplazar por parte del comité, a pesar de que el tardío inicio de la Lliga ha apretado el calendario. A partir de ahora, se abre un pequeño periodo de trofeos cortos -el Diputació d'Alacant y el Universitat de València, entre otros- antes de la Copa que, como ya sucedió en 2016, concluirá más tarde de lo deseado.

Respecto a la Lliga de raspall, ya están decididas las sedes donde se disputarán las semifinales a partida única. Una será el viernes 5 en Genovés y la otra, el sábado 6 en La Llosa de Ranes. La final, al mejor de tres partidas, aún las tiene por decidir.

Con los cuatro semifinalistas ya clasificados, queda por decidir los enfrentamientos, primero contra cuarto y segundo frente a tercero en la liguilla. Ian, Roberto y Lorja tienen 12 puntos, como los equipos de Moltó y Pablo, tras doblegar ayer con facilidad a Moncho, Alberto y Néstor (25-0). El trío de Sergio cuenta con 9 puntos.