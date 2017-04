«La pilota tiene salud, es cierto que está difícil para los profesionales»

valencia. «A la pilota nunca le podré dar la espalda. Me lo ha dado todo. Siempre que me lo requiera, estaré ahí». Dani Gómez pronuncia estas tres frases a modo de despedida, instantes después de apurar su último café en Pelayo como jugador profesional. Realmente ha sido un zumo. «Moisés, rei, si et falta algo em toques. A vore si agafe el tren», entona como disculpa mientras estrecha la mano. Tiene prisa. Le quedan cosas por arreglar, pues en pocos días se marchará a vivir a Barcelona. Allí posiblemente nadie le reconozca como leyenda del deporte. Pero lo es, y como prueba, el merecido y maratoniano aplauso que su gente, la del trinquet, le dedicó el pasado viernes en Vila-real.

¿QUIÉN ES DANI GÓMEZ? Lugares clave Benavites: Su localidad natal, donde empezó a jugar a pilota. Vila-real: Trinquet donde ha jugado su última partida profesional. Barcelona: Ciudad donde residirá durante los próximos meses. Palmarés Dos Lligas: Junto a Miguel en 2011 y con Álvaro en 2001. Dos Copas: Con Puchol II en 2014 y junto a Miguel y Conillet (2015). Internacional: Ha ganado dos Mundiales y un Europeo.

«Estaba mi madre, que nunca viene porque sufre mucho. Cosas de madres, pero era un día especial... En la escala estaba mi padre, y mi mujer y mi hija también andaban por ahí. Y tíos, amigos... mucha gente. No me lo esperaba», recuerda aún emocionado por el homenaje que recibió en su última partida tras más de dos décadas de pilotari profesional: «No te voy a engañar, alguna lágrima sí que cayó».

Pero sigue en sus trece. Se retira. Aunque el viernes le repitieran que aún está para jugar. «Llevaba tiempo pensándomelo, no es una cosa de hoy para mañana», reitera, al tiempo que admite que el hecho de que su mujer resida en Barcelona por motivos laborales ha precipitado la decisión: «Pero tampoco lo hubiese estirado mucho. Si te das cuenta, de los que hay ahora, el segundo más veterano es Salva y le saco no sé si son cuatro años. Soro III, Javi, Puchol III, el que más tiene diez años menos que yo. Ahora jugamos todo por dentro y hay partidas que acabas muy cansado. El otro día escuché una declaración de Xabi Alonso, que es un futbolista al que siempre he admirado, y le preguntaban lo mismo, que por qué se retira. Él decía que prefiere que lo echen de menos a que lo echen, y tiene razón. Creo que 42 ya son muchos años, y he tenido una carrera considerable».

«Escuché a Xabi Alonso que prefiere que lo echen de menos a que lo echen... y tiene razón»

«Veo bien las galerías prohibidas para los torneos y desafíos, para el día a día no. Es una paliza»

En su pausado argumentario sobre por qué ha llegado el momento de decir adiós, Dani alude a la controvertida regla de las galerías prohibidas con la que se disputan desde hace algún tiempo todas las partidas de escala i corda profesional. El mitger tiene una opinión clara al respecto: «Ni ha perjudicado ni ha beneficiado a la pilota, no ha aportado más gente al trinquet. Yo lo veo bien para trofeos y desafíos, pero en el día a día no. Para los jugadores es una paliza, un infierno lo que sufren los brazos. Además, muchos aficionados echan en falta las galerías libres porque hace mucho que no han visto partidas con esa norma. No sé lo que durará, pero por el bien de mis compañeros, espero que al menos se permita en alguna partida. Soy de ese pensar».

Realiza esa reflexión después de haber analizado la situación actual de la pilota. «Goza de buena salud. Siempre lo decimos, pero es verdad. El mundo profesional sí es cierto que pasa unos momentos difíciles de unos años hacia aquí. Eso me preocupa, porque deseo que los compañeros que se quedan estén en las mejores condiciones posibles. Que al jugador lo cuiden, esté bien remunerado y contento. Si está a gusto, la gente lo nota», afirma Dani.

Apunta que la base está ahí, y admite que hay un salto demasiado complicado desde la tecnificación a consolidarse entre los profesionales. «Chavales que destacan siempre habrá», pronostica. «Hoy el pilotari se cuida más que nunca, pero no está bien remunerado. Prácticamente se juega por afición, porque se lleva dentro este deporte», asegura Dani, que señala: «Pienso que eso seguirá existiendo. El otro día Fredi me dijo que su nieto está loco por la pilota, Salva y Julio, los nietos de Juliet... El mismo Puchol II cuando era jovencito, hay muchos ejemplos de jóvenes que quieren ser profesionales porque hay un componente familiar».

La última polémica sobre la que se pronuncia Dani es la del menor reconocimiento a los mitgers con respecto a los restos, y pormenorizando en la galería de la fama de Pelayo. «Primero habrá que tener claros los méritos para estar ahí. Grau ganó un Individual y para un mitger eso tiene mucho mérito. Pero si está él, habrá quien diga que por qué no Eusebio, o Sarasol I... es un debate complicado», argumenta de forma pausada y con sumo respeto. Su forma de ser. La que siempre ha proyectado en el trinquet. Un señor.