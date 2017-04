Pendientes del ojo de Javi

Da igual que Soro III y Javi sufrieran más para retener sus juegos en el dau que Pere Roc II, Félix y Monrabal. A estas horas, es indiferente que en la partida de la primera fase entre ambas formaciones, disputada en Pelayo, la pareja se mostrase superior. A principio de semana, tras el primer asalto de la final de la Lliga -que se adjudicó el trío (60-50)- y a seis días del segundo en la Catedral, lo que importa es el ojo derecho del mitger de Massalfassar. El pilotari recibió un violento pelotazo en el momento álgido de la partida. La acabó como pudo y, de ahí, al hospital.

El susto fue enorme. El trío ganaba 55-50 y estaba al resto, posición en la que acababa de romper la pareja. Unos minutos antes, la partida estaba decidida, pero si los rojos eran capaces de sumar desde el dau, el primer asalto de la final de la Lliga de escala i corda se resolvería en un último juego dramático. En la disputa de uno de los quinzes, los azules buscaron el palquet de baix, y Soro III y Javi se lanzaron para evitar que la vaqueta se alojase allí. El mitger no llegó, pero sí el resto. Estaba a menos de un metro de su compañero, que recibió el impacto de la pelota en el rostro.

«Por suerte no me ha dado directamente en el ojo», comentaba ayer por la tarde Javi, ya más tranquilo. Tras unos minutos en que le aplicaron hielo, la partida se retomó y el trío se adjudicó el punto. En principio, si el próximo domingo (11.30 horas), Pere Roc II, Félix y Monrabal vuelven a ganar, esta vez en Pelayo, serán campeones. En principio porque la partida podría suspenderse. La normativa lo contempla para la final, mientras en el resto de fases los lesionados son sustituidos. «Yo creo que jugaré. He ido del trinquet al Clínico y me han dado puntos, creo que cuatro. Me han recetado gotas y veo bien. Está claro que es una zona que me estira al mover el párpado, pero yo creo que estaré el domingo», señaló el mirger.

El propio pilotari de Massalfassar contempla, eso sí, el aplazamiento. «Esperaremos al menos hasta el miércoles a ver cómo estoy, pero en todo caso yo lo puedo solicitar. Luego ha de ser el comité el que decida su suspende o no la partida», explicó Javi. Los cinco jugadores que participan en la final han sido liberados y no tienen partidas de día a día para esta semana.

La decepción de Isaac

Un detalle a tener en cuenta de la partida de Sueca es la notable afluencia de público y su heterogeneidad. Había gente de todas las edades y géneros. De entre los chavales, un niño de diez años, Isaac de Alginet, ofrece en sus inocentes comentarios materia para el análisis.

El chico permaneció los primeros compases de la partida ajeno a esta, jugando contra una pared con una pelota de badana. «Yo voy con los rojos... es un color que me gusta porque es de los que ganan», comentó, sin decir ningún nombre. Al final, pierden los suyos. El niño ha jugado a pilota y a lo largo de la final demuestra que sabe, pero la acaba de dejar por... ¿adivinan qué deporte? Estuvo en Sueca con la camiseta de una estrella mundial del fútbol. A Isaac le atrae el deporte de la vaqueta, pero necesita referentes.