La Lliga de raspall, a punto

La Lliga de raspall está a punto de salir del horno. Cuando muchos empezaban a impacientarse porque el torneo en la modalidad per baix no acababa de arrancar, Val net dio a conocer los siete equipos que se disputarán la edición de 2017. No repetirán los campeones del año pasado, Ricard, Sanchis y Roberto, que participan en el campeonato pero en equipos distintos.

El único que jugará en pareja será el campeón Individual, Moltó, que tendrá como compañero a Brisca. El resto de Barxeta, por cierto, no acaba de adaptarse a Pelayo: perdió en partida sabatera (25-0) junto a Sanchis y Dorín frente a Sergio, Coeter II y Roberto. Esta partida abrió la Fira de Falles que se celebra en la Catedral hasta el domingo.

Los otros seis equipos de la Lliga de raspall son tríos: Sergio, Tonet IV y Ricardet; Pablo, Sanchis y Raúl; Montaner, Canari y Dorín; Moncho, Coeter II y Néstor; Ian, Roberto y Lorja; y Ricard, Josep y Miravalles. Val net dará a conocer en próximos días el calendario de la primera fase.

Esto será tras la semana grande de Pelayo. Después de la mencionada partida de raspall, se disputó la primera semifinal del Trofeu de Falles de escala i corda. Vencieron Pere Roc II y Santi a Genovés II y Javi en un último parcial (60-55) en el que pudo ganar cualquiera.

Para hoy, la otra semifinal: Puchol II y Héctor contra Soro III y Jesús. Antes se disputarán las dos semifinales del campeonato femenino. A las 16 horas se enfrentan Ana de Beniparrell, Mónica y Marta a Ana de Valencia, Victoria y Noelia. Luego, Mar, Myriam y Fanni ante Anabel, Amparo y Aida.