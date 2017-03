¿Debe ser la pilota un deporte nacional?

El Consejo Superior de Deportes (CSD) conoce la pilota como disciplina propia de la Comunitat pero no la reconoce como deporte de ámbito nacional. Esta situación se da desde hace ya muchos años, entre finales de los 80 y principios de los 90, cuando se decidió caminar al margen de la Federación Española de Pelota. En aquel momento se consideró que el deporte autóctono necesitaba autonomía para tomar sus propias decisiones y poder así explotar valores como la tradición o la identidad. Entrado el siglo XXI, la pilota no quiere perder esa independencia, pero sí se plantea que mantenerse como un reducto no es del todo positivo.

La primera conclusión es ambigua: interesa el reconocimiento de deporte nacional por parte del CSD, pero no a cualquier precio. Serlo otorga suculentos beneficios. Los jugadores podrían aspirar a becas y otros privilegios como deportistas de élite, algo con lo que cuentan a nivel autonómico merced a la Ley del Deporte de la Comunitat.

Pero sobre todo, abriría la posibilidad de adherirse al programa nacional antidopaje. ¿Y qué significa esto? Que sería la AEPSAD (la agencia española) la que realizaría controles a pilotaris. Por el momento, si quiere hacerlos, debería costearlos la Federació de Pilota Valenciana (FPV). Cada test supone un gasto de entre 600 y 800 euros, si no hay un positivo y el implicado solicita el contranálisis.

La FPV tiene un código sancionador, pero lo que no está claro es que pudiera aplicarlo. Las últimas recomendaciones que ha recibido al respecto es que no lo haga. Este vacío legal, ese problema, quedaría ahora en manos de la Generalitat, si es que se decidiese realizar controles antidopaje y hubiera positivos.

La limpieza en el deporte, la mayor presencia de la mujer y la modernidad son valores que quiere cultivar la pilota. La FPV acaba de presentar una campaña de marketing al respecto. Las instituciones también abogan por dar una mayor difusión y elevar el reconocimiento al deporte autóctono. Por ello se quiere tender hilos con el CSD.

Para ser deporte de ámbito nacional, la pilota tiene un camino sencillo, el que declaró como vía muerta a finales del siglo pasado: integrarse en la Federación Española de Pelota. Fuentes consultadas por este diario subrayaron que esta alternativa sigue totalmente descartada y por idéntico motivo: restaría autonomía para promocionar las modalidades tradicionales en la Comunitat. Actualmente, la Federación de Pelota tiene una demarcación valenciana, con sede en Paterna en la que tiene gran fuerza el frontenis.

Se considera que los intereses no son los mismos. Al mismo tiempo, existe la convicción de que a la pilota le interesa cobijarse en el paraguas del CSD. Por todo, incluso el viejo anhelo de la internacionalización y el sueño -utópico, casi imposible- de que alguna modalidad de la pelota a mano entre algún día en el programa olímpico. A día de hoy se cumplen pocas premisas.