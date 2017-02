El pilotari Julio Marrahí: «Hemos de ser como los toreros; además de jugar, dar espectáculo»

valencia. «A mí hay personajes que me inspiran, como Rocky Balboa. Hay una frase que le dice a su hijo: 'Aguanta mientras avanzas, hay que soportar mientras avanzas'... ¡Está muy guapo!». Esta reflexión define la particular personalidad de Julio Marrahí, un pilotari que no deja indiferente a nadie: «No es que me guste el boxeo, sino el espectáculo que daba Rocky, ahí aguantando hasta el final. Eso me inspira».

¿QUIÉN ES JULIO MARRAHÍ ? Fuera de la pilota Villanueva de Castellón: Es de allí. Su abuela vivía frente al trinquet. Criminología: La carrera que estudia. Se plantea opositar a policía. Taekwondo: Deporte en que se inició y practicó hasta los 13 años. En la pilota Paréntesis: Profesional a los 18, paró al separarse sus padres. Individual: Lo ganó en 2014, ganó a Pepe en Bellreguard. Lliga: Ese año, junto a Josep, ante Moncho, Sanchis y Miravalles.

El resto de Villanueva de Castellón trae pimienta al raspall. Se le conoce como un jugador peculiar. Que da espectáculo en cada partida. Se le ha echado de menos el año en el que él ha padecido un calvario por las lesiones. «No podía jugar. Sentía impotencia mientras esperaba para operarme. He pasado el tiempo yendo a fisios, estudiando, pensando en que me iba a recuperar pronto...», indica. Hace unas semanas volvió. Anunció que pasaba de resto a jugar de punter. Pocos creyeron que iba a aguantar en esta demarcación. Y no se equivocaban: «Fue para coger confianza. Me comentaron que por alto no me iba, pero que con el poder que tengo, podía jugar. Pero una vez estás ahí, ves pasarte la pelota... Por mal que lo haga, estoy mejor detrás que delante. El brazo no lo tengo al 100%, pero va subiendo», indica.

Las lesiones empezaron a acosar a Marrahí en su mejor momento, poco tiempo después de ganar el Individual y parecía reivindicarse como relevo de Waldo como máxima figura del raspall. «Ahora el número uno es Moltó, pero ahí es difícil que alguien llegue. Ya no son los mano a mano que ha ganado, es las partidas que hacía y la regularidad. Cuando yo jugaba primeras partidas, él ya se enfrentaba junto a una escoba con tres buenos. No tanto como Genovés, pero era monstruoso», indica. También explica por qué, en su opinión, va a ser complicado que salga una figura al nivel del mítico resto de Oliva: «Si económicamente estuviera compensado, habría alguien que se prepararía para poder estar al máximo».

«¿Si participaré en el Individual? Depende de cómo lo paguen. Es un juego de gladiadores»«Siempre me han gustado los desafíos. Ahora cuando vuelva a estar al 100% haré... a raspall o al aire»

Después de elucubrar hablando de posibles soluciones a la pilota profesional, indica: «Si no hay materia prima -en referencia al dinero-, por mucho que hagas...». Marrahí, por ello, pone en duda que vaya a estar en los torneos importantes de 2017. Para la inminente Lliga, considera que tiene restos por delante. De cara al Individual, lo pone en duda: «Depende. Participaré si está bien pagado porque ese es un juego de gladiadores. Yo siempre quiero ganar, y si hay otro que me lo está impidiendo, voy a por él a muerte. El año que lo gané, me costó barbaridades. Que pongan el dinero en lo que realmente da espectáculo, a lo que quiere ver la gente».

Él siente especial predilección por los desafíos, por ejemplo, como el que se disputará el sábado en Bellreguard de restos contra mitgers. «Siempre me han gustado, he hecho muchos. Ya he hablado algo, ahora cuando vuelva a estar al 100% si acaso disputaré alguno... A raspall o al aire, espectáculos que atraigan a la gente», indica Julio Marrahí.

El pilotari de Villanueva de Castellón vuelve al inicio. «Yo soy una persona que se deja llevar mucho por la gente. Me transmiten mucho, igual que yo a ellos. Soy carismático como Genovés, pero a mi manera. La pilota me saca la sangre que tengo de mi madre», comenta el resto con raíces gitanas.

«Cuando la gente va al trinquet quiere ver que haga algo. Yo hago espectáculo, lo reconozco. Cuanto más guerrera está la partida, más me gusta, lo admito», comenta. «Aparte de jugar, soy como los toreros. Tienes que hacer tu papel y que sea agradable para el público. Además de jugar, hacer espectáculo», indica Julio Marrahí, quien añade: «Tienes que disputar tu partida, con los objetivos marcados, pero interpretar un papel. Hay quien salta a la mínima, y luego no quieren ir a verte. Tampoco es eso. Yo alguna vez me he encarado y luego he pensado que no debería haberlo hecho».

Marrahí afirma que ha vuelto para quedarse. «Si el brazo me lo permite, quiero seguir jugando mucho tiempo. Hasta lo que dura la pilota... ¿los 37 años?», señala el resto, que como todos sus compañeros lamenta la mala situación económica de los profesionales de la vaqueta: «El día a día no compensa, del jornal no puedes vivir. Hay algún trofeo como la Lliga que sí se cobra mejor». Tiene claro que debe acabar sus estudios de criminología: «¿Que cómo me decanté por esa carrera? No lo sé, me entró la inspiración».