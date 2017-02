La casa de Juliet prepara su reapertura

En noviembre del 2015 fallecía a los 89 años Julio Palau Lozano, una de las figuras míticas de la pilota. Su nombre deportivo era Juliet d'Alginet. El diminutivo describía su porte menudo, totalmente antagónico a su grandeza como pilotari, mientras que el topónimo hacía referencia a su localidad natal, en la que vivió hasta su defunción y cuyo nombre paseó con orgullo por todos los trinquets de la Comunitat. Sus méritos deportivos y la veneración hacia su pueblo le valieron, hace años, para ser nombrado 'Hijo predilecto de Alginet'.

Al ser uno de los más grandes, es imposible que el nombre de Juliet d'Alginet caiga en el olvido. Pero una iniciativa reciente del Consistorio reforzará todavía más, en caso de cumplirse, que se honre la memoria del maestro. Y es que el trinquet de la localidad, donde tantas veces deleitó pero cerrado desde hace aproximadamente una década, prepara su reapertura.

En junta de gobierno celebrada la semana pasada, el Ayuntamiento aprobó comenzar los trámites para adquirir el trinquet, que es de propiedad privada. Ahora debe ser la arquitecta municipal quien valore el precio. También el de una casa anexa que lleva tiempo en venta, en la que se acondicionaría una salida de emergencia para así cumplir con la normativa actual.

El alcalde del municipio, Jesús Boluda, manifestaba ayer que considera que ambas operaciones son factibles: «Hay predisposición por todas las partes y creemos que se hará. Pero primero hay que valorar, realizar la oferta y que los propietarios acepten. El siguiente paso sería derruir la vivienda para habilitar la salida de emergencia».

Concretar una fecha aproximada para la reapertura resulta complicado. Podrían transcurrir varios meses. Dependerá de la agilidad para dar los pasos enumerados. El trinquet se encuentra en perfecto estado. Su propietario, Alonso Company, ha realizado una reforma y explica: «Permitiría que se jugasen partidas mañana mismo. Pero surgió el problema de la salida de emergencia. El lugar que se había previsto no era posible y la única opción es adquirir la casa colindante. Pero yo no puedo hacer frente a este desembolso». En cuanto al trato con el Consistorio, asegura: «Por mi parte no tendrán problemas para llegar a un acuerdo. En su día me vi obligado a cerrarlo porque las personas a las que se lo alquilé comenzaron a fallar en todos los sentidos».

Desde el Club de Pilota d'Alginet siguen con expectación el asunto. Están ilusionados con retomar la actividad de antaño. «La prioridad es recuperar la escuela. La idea es ir de la mano del Ayuntamiento, convocar a los colegios y que se impliquen en dar a conocer el trinquet a los alumnos. A nivel de club se sucederán las actividades habituales de cualquier entidad de este tipo. Un tercer objetivo es que el trinquet acoja una partida de profesionales a la semana. Reabrirlo es un honor que se le debe a Julliet», señala David Quiles, presidente del club.