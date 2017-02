Cuando la dicha de ganar no es plena

Es raro el día que no coinciden en casa de sus padres para comer. Y dada la afición de sus progenitores a la pilota, la actualidad de la vaqueta suele ser tema de conversación. Hoy se hablará y mucho de la partida de la Lliga de mañana en Guadassuar. A los hermanos Cebriá del Rey les ha tocado formar en equipos distintos. Jesús, mitger, juega con Puchol II. A Santi, escaleter, le acompañan Santi de Finestrat y Nacho. La confrontación supondrá el debut de los dos conjuntos.

Ambos reconocen que no les gusta verse al otro lado de la cuerda. Consideran que la alegría de la victoria no será plena porque implicará la derrota del otro. «El que decide es el Comité y hay que aceptarlo. Ojalá en otra ocasión», dice Santi. Jesús es más contundente: «Yo lo llevo mal. Lo normal sería que estuviésemos juntos. El equipo continuaría siendo competitivo».

Siete años les separan. Al referirse a Santi, Jesús entona un tono más paternal que de hermano mayor. Le defiende a capa y espada y cree que no siempre se ha sido justo con él a la hora de incluirle en carteles de relevancia. «Es un trozo de pan. Debería tener un poco más de genio y hacerse oír. Es un escaleter muy seguro y gran especialista en los rebotes y los 'caps'. En trío está entre los cuatro mejores. Sólo le falta mejorar un poco por delante para ser más decisivo». Santi es más escueto. Siente admiración por su hermano: «Su trayectoria lo dice todo. Lleva muchísimo años en la cúspide y ha ganado los títulos más importantes. Es mi espejo y juego a pilota por él».

¿Y en casa, quién es el preferido? Hay unanimidad: Santi: «Soy el pequeño y no he llegado tan alto como Jesús. Creo que es lógico que se me mire con otros ojos». Jesús asiente. No hay celos; todo lo contrario.

Pese a la decepción de no defender el mismo escudo, la satisfacción por los acompañantes de viaje es plena. Jesús apunta al título, pero sin alardes: «Juego con el número uno y yo estoy bien. Podemos ser campeones pero otros tienen las mismas opciones. Veo a todos los equipos muy compensados». A Santi le cuesta más subirse al carro de los favoritos, pero está convencido de poder ganar a cualquiera. «Si Nacho se coge en la punta, veo un equipo perfecto, muy competente. Somos seguros en defensa y con mucha pegada para hacer el quinze».