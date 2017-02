«Mi hermano escuchó en Valencia que en Pelayo se juega a los bolos»

valencia. Sergi Durbà saborea cada palabra que escribe con aroma a vaqueta. Es un enamorado de la pilota. Creció en el trinquet de Sagunt, su localidad natal: «Ahora está cerrado, declarado en estado de ruina. Una pena. Quise rendirle un homenaje». Se refiere a 'L'heroi esportiu dels valencians', la obra impulsada desde la cátedra de pilota y concebida como un material didáctico, que relata la vida de Paco Cabanes 'Genovés': «Para mí ha sido un privilegio. Lo conocía de vista, pero no en persona. Me presenté en Sueca y me contó anécdotas muy chulas. La verdad es que estoy muy satisfecho de cómo ha quedado».

Dejó de ir al trinquet un tiempo, hasta que un día su hermano le pidió que le acompañase al de Massamagrell. «Era entre semana y lo que vi no me gustó. Había muy poca gente y me prometí que para padecer no volvería», relata. No lo cumplió. Ahora es un asiduo a las partidas, tanto que colabora con Pilotaveu: «En mi blog escribo sobre costumbrismo y, claro, la pilota forma parte de las costumbres valencianas. Suelo hablar de lo que envuelve a este deporte». Especifica que lo que más le atrae de la vaqueta es los valores que transmite: «Quizás suene a tópico, pero es así. Me gusta su autenticidad, la honestidad y la nobleza. Mantendría su identidad a toda costa y me encantaría que la gente que vive de esto tuviera un sueldo más digno. No sé cómo, tampoco soy yo quién deba decirlo, creo que están en ello», reflexiona.

Durbà escribió para la delegación de Camp de Morvedre de LAS PROVINCIAS, ha escrito varios libros y es profesor. Por su actividad profesional, es una voz cualificada para afirmar que la pilota necesita más visibilidad. «Cuando voy fuera de los trinquets, la gente la conoce pero normalmente ni la valora ni la aprecia. No entra en las prioridades de los valencianos, normalmente es algo restringido. Se vincula al mundo rural», comenta el escritor, que cuenta una anécdota sucedida en la librería que hay justo enfrente del trinquet de Pelayo: «Mi hermano escuchó a una pareja comentar: 'Ahí se juega a los bolos'».

Dicho esto, subraya lo que tanto demandan desde el mundo profesional de la pilota, esto es, la necesidad de que se reabra la televisión autonómica. Durbà habla más en general: «Es un deporte que tiene muchos alicientes, pero necesita apoyo comunicativo. Que una televisión emita las partidas en directo y aparezca en los informativos». A partir de aquí, se adentra más en su actual ámbito profesional, en de la educación -es profesor de valenciano en un instituto de Alzira-: «No estamos descubriendo nada, pero yo estuve en Navarra y allí todo el mundo conoce el frontón. Yo pienso que la pilota tiene más alicientes, pero allí se trabaja la difusión en los colegios y en los medios de comunicación».

Él pone su granito de arena. Por ejemplo, se han usado textos suyos para exámenes a nivel autonómico. Subraya que la pilota no está en el currículum de valenciano, pero sí en el de educación física. «Tengo muchas anécdotas. Fuimos al Baix Segura y vino gente de Sueca para dar un curso formativo para profesores. Lo hicieron en el único instituto que tenía el minitrinquet presentable. El resto se usaban como almacén. Los alumnos saben que la pilota es un deporte valenciano pero no en qué consiste. Que lo conozcan depende de la voluntad del docente y eso es lamentable», comenta y añade: «Si los maestros y profesores no saben de pilota, pues no lo enseñan. Es necesario formar. Hay veces que me vienen los alumnos hablando de colpbol. El curso pasado los acompañé a Nazaret porque había un campeonato. Y la pilota, ¿qué? ¡Es un deporte que tiene varios siglos!».

Sergi Durbà se refiere, por último, al estado de los trinquets. Tiene la espina clavada de que el de Sagunt esté cerrado y declarado en ruina. «¡Es que no se puede entrar! Me parece lamentable y quería dedicarle al menos un homenaje en el cómic. Y en el de Carcaixent, ahora sólo funciona el bar. Muchos trinquets son un elefante blanco. Se ha gastado mucho dinero y ahora no se les da uso», lamenta: «Se ha hecho todo muy mal. En Alzira se construyó uno nuevo y está cerrado, y Moncada es un despropósito total. Está ahí perdido... Además, fui un día a una final y me tocó dar toda la vuelta porque había una carrera de running que pasaba por la puerta».