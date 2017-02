Vuelta a la plataforma de despegue

La pasada Lliga fue la plataforma de despegue de la incipiente pero vertiginosa trayectoria de Marc como profesional. El jugador fue requerido para substituir al lesionado Miguel en las semifinales. y lo bordó. Desde entonces ha sido un no parar. Ha competido en las citas más relevantes, ha alcanzado finales e incluso ha conquistado títulos en torneos de reducida duración pero reconocido prestigio. En la presente edición de la Lliga, que arranca el viernes en Vila-real, Marc jugará de inicio. Es el único debutante como titular.

El de Montserrat se halla tan ilusionado como tranquilo. Confía plenamente en sus posibilidades y en el trabajo realizado desde su irrupción, sobre todo del que se realiza a puerta cerrada. Cree que por ser debutante se le mirará con otros ojos. Ahora el compromiso es distinto. Cuando se entra de manera ocasional la prioridad es no desentonar, mientras que esta vez es uno más del equipo. «Estoy preparado y dispuesto a asumir esta responsabilidad, que es la que buscamos los que queremos ser profesionales».

La teoría dice que el escaleter es quien lleva el mando. Marc la comparte. «Al jugar detrás ves lo que está pasando, los errores que se cometen y debes guiar al equipo», dice. Pero también la matiza. Para ordenar hay que tener galones, también otorgados por la experiencia. Ahí, sus camaradas Pere y Héctor le superan. «Por tanto no me veo con la necesidad de ser el líder y sí de escucharles, ya que tienen mayor recorrido. Entre los tres decidiremos qué es lo que más nos conviene»>, comenta.

Marc está encantado con los compañeros que le han tocado. Incluso ha acertado en su particular quiniela, en la que apostaba con formar junto a Pere: «Desde que se está hablando de la configuración de los equipos, pensaba que, si tenía la oportunidad de jugar, sería con él. Tenía esa intuición por el hecho de que estuve en su equipo el año pasado y posteriormente hemos coincidido en varios torneos y se nos ha dado bastante bien». En cuanto a las características y virtudes del trío, afirma: «Sobre todo somos un equipo de pegada, de mucha fuerza y de hacer los quinzes rápidamente. Héctor se tendrá que acoplar a jugar de nuevo en la punta pero su calidad nos aportará mucho».

Marc reconoce que le inquieta un poco la primera partida, el domingo en Benidorm. «No por los nervios, sino por las circunstancias. Me enfrento a Rodrigo en su casa y él es quien mejor conoce ese trinquet. Pero lo que más me preocupa es que nunca he jugado allí y no sé cómo es la cancha. Pero supongo que con un par de juegos me adaptaré y no será mayor problema».

Respecto a los pronósticos para el título, Marc apuesta por la igualdad. No se atreve a señalar a un equipo como el principal favorito, pero hay uno que ha llamado su atención: « El de Soro III y Javi. Se trata del resto que ha sido el número uno durante muchos años, que sigue fortísimo, y de un mitger que también está siempre entre los mejores».