Guillermo Sanahuja: «La pilota tiene valores por los que otros deportes matarían»

valencia. Hace algunas semanas, Burriana acogió una interesante jornada en la que los diferentes actores de la pilota expusieron el presente del deporte autóctono y cuáles han de ser las estrategias comunicativas para que tenga un futuro mejor. Guillermo Sanahuja trabajó arduamente para preparar esos coloquios y ha consumido decenas de horas delante del ordenador para redactar 20 páginas con las conclusiones. Lo ha hecho con doble pasión. Se crió en un trinquet. Sus padres regentaron el bar de la cancha de Burriana entre 1974 y 1999. De ahí le viene el amor por la pilota. Licenciado en publicidad y relaciones públicas y doctor en ciencias de la comunicación, defiende que el mundo de la vaqueta necesita una estrategia de marketing minuciosamente elaborada: «Yo estoy convencido de que es un producto que puede interesar a las marcas».

¿QUIÉN ES GUILLERMO SANAHUJA ? En la pilota Trinquet: Sus padres gestionaron el bar del de Burriana. Palma: Modalidad a la que jugó cuando estudió en Alicante. Aficionado: Ahora sigue jugando partidas de escala i corda. Comunicación CD Castellón: Director de marketing durante siete años. Empresa: Especializada en comunicación en el deporte. Universitat Jaume I: Imparte docencia allí y en varios masters.

Para Guillermo Sanahuja, que haya tantas modalidades es una virtud, no un problema. «Hay dos profesionales que son necesarias. Un niño que empieza a jugar en el club de su pueblo necesita un espejo en el que mirarse, una meta a la que llegar», argumenta. «Pero la heterogeneidad es positiva. Los deportes anglosajones tienen sus normas y todos las acatan. Las diferentes modalidades resumen las diferentes formas de sentir la pilota y nos hacen parecernos a belgas, holandeses o mexicanos», especifica.

Como experto en comunicación, sí que admite que la pilota sería más sencilla de explicar si sólo hubiera una modalidad. No obstante, considera que sería un error renunciar a una gran parte de la riqueza cultural del deporte autóctono. En cambio, habla en todo momento de la necesidad de profesionalización y, sobre todo, de crear un relato vinculado a unos valores positivos y de modernidad. «Es básico construir un relato coherente, fuerte, sostenido y único para que la pilota sea percibida. Hasta que eso no se haga se mantendrán estigmas como que es un mundo machista, que hay apuestas, como que es un mundo no serio, pueblerino. La gente que no la conoce tiene esos son los prejuicios. Este deporte es mucho más, pero hay que explicarlo», señala.

Incide en que las marcas pueden interesarse en la pilota, pero también insiste en la necesidad de que exista un relato: «Si no tienes una imagen positiva ni logras una atracción, va a ser complicado, pero si existe una masa social, las marcas van a querer entrar». En ese sentido, considera la nueva RTVV como una herramienta más que como una solución. «Puede suponer un punto de inflexión, pero pensar esto último implicaría cometer los mismos errores que antaño», señala, en claro contraste con la opinión de algunos actores de la vaqueta que esperan la reapertura del canal autonómico como agua de mayo.

Se moja sobre cuáles deben ser los pilares de ese relato de la pilota del que habla. «Ha de estar vinculado a la juventud, a la modernidad, a la profesionalidad, a la variedad y a la identidad, que es sobre todo lo que tiene la pilota. Esto último es algo que lleva en su ADN y por lo que matarían otros deportes. La convierte en mágica», precisa Sanahuja, quien añade: «Tiene más de 3.000 años de antigüedad. Es más que un juego, es lengua, cultura, una forma de ocio y atesora una plasticidad brutal. No ha habido interés de llevarla más allá. No creo en victimismo ni en manos negras, pienso que ha faltado perspectiva. No ha dado el salto que sí han experimentado otros deportes. Hace falta una estrategia comunicativa y eso no se limita en enviar notas de prensa».

Guillermo Sanahuja opina que, más que llegar tarde, la pilota tiene ante sí una oportunidad histórica. «Estamos en un momento de reset y, con la Fundación y la nueva RTVV, habrá una ocasión de crear una primera planta para construir un buen edificio. Eso sí, se necesita un consenso político, que todos los colores crean en esto. Debe haber altura de miras entre todos los actores implicados y que no se prioricen los intereses de unos pocos, sino el general. Todo eso no es fácil», admite.

Insiste en la necesidad de rejuvenecer la pilota y en ese sentido, contar con la mujer. «La pilota será moderna y femenina, o no será», asegura Guillermo Sanahuja, quien concluye: «La pilota debe ser capaz de ofrecer algo a las marcas que se le acerquen y eso no es poner un vinilo en el trinquet. Dar unos contenidos, ahí está la creatividad».