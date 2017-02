La fortaleza de Dani

La Torre de la Señoría se alza majestuosa en el corazón del pequeño pero coqueto Benavites, un pueblo de la Vall de Segó con apenas 700 habitantes. La fortaleza que ha resistido en pie desde el siglo XV ha soportado algún pelotazo del otro gran mito de este municipio, el pilotari Dani. «Jugábamos en ese callejón (está a apenas 20 metros de la edificación), pero cuando éramos unos críos. Tendríamos unos ocho años. Mira si éramos pequeños que cuando le pegábamos a la torre, alguien exclamaba: 'Hostia, ha arribat al rebot!'», comenta el veterano mitger, que más de una tarde huyó a la carrera para evitar una regañina de la tía Anita. «La pobre mujer vivía ahí y estaría harta de gritos», comenta el jugador que se retirará al final de la Lliga de escala i corda que arranca el viernes.

Más seguro se encontraba el pequeño Dani conectando pelotazos entre las paredes de la casa familiar y la de la tía Susi. «Mi madre y ella son íntimas amigas y no me decía nada. ¡Pues no habré pasado yo horas ahí jugando hasta que me llamaban para comer o cenar!», recuerda. El pilotari pasea por Benavites con una sonrisa que destila nostalgia. Aunque cerca de las 14 horas hay poca gente por las calles, todo aquel con el que se cruza le hace algún comentario sobre su retirada. «Alguien me ha animado a que siga, pero precisamente por eso lo dejo. No quiero que llegue el momento que haya aficionados que digan: ¿Ese qué hace aún ahí?», asegura, reiterando el discurso del día en que se supo que cuelga los guantes.

Él está satisfecho. Ha cumplido el sueño que tiene desde antes de debutar en la calle de Benavites. «Aquí ha jugado mi padre. Yo también, aunque menos. Ganamos un trofeo de El Corte Inglés en juveniles, pero yo tenía claro que quería jugar en trinquet», señala. Su progenitor lo llevaba a ver partidas de profesionales y él soñaba con estar algún día en las losas: «Yo estoy más que contento por haberme vestido de blanco». Pero ha logrado mucho más. Pulido por Miguel Royo, primero una vez a la semana en L'Eliana y más tarde dos en Sagunt, se ha convertido en el mitger más elegante de la escala i corda profesional.

También de los más laureados. Muestra su santuario. «Igual es algo pretencioso, pero va, os lo enseñaré a vosotros, que sois amigos», bromea. En una habitación de la casa restaurada de sus abuelos, están la mayoría de los trofeos que ha conquistado. «Los que gané con el equipo de galotxa del pueblo están en el casino de Benavites y las Lligas tampoco las tengo aquí», comenta. La primera la tienen Daniel y Marta, sus padres: «Se lo merecían por todo lo que han hecho por mí». La otra se halla en un lugar más visible de su hogar. De esa casa en la que ahora faltan dos de sus tesoros.

María y María. Están en Barcelona. A su mujer le ha salido trabajo allí y su hija está con ella. «Las echo de menos, la verdad», admite. Cuando acabe la Lliga, tiene previsto ir allí: «Igual me toca ganarme la vida ahí un tiempo». Deberá aparcar su labor en el trinquet de Burriana y en la pequeña escuela de pilota de Benavites. «¡Raúl, has de llegar a Primera, o no seremos amigos!», le había dicho a un chiquillo minutos antes: «Le pegaba bien, pero se ha decantado por el fútbol». En su santuario, entre los trofeos, hay un balón de cuero: «Está firmado por Zidane. Me lo trajo un amigo. Soy un poco blanco. Mis colegas me dicen que no podía ser perfecto».