El dandi del trinquet se despide

«Estan per a morir-se... vols?». Dani paseaba con tranquilidad por el trinquet de Moncada. Sonriente, degustando un puñado de fresas, su fruta favorita. Nadie diría que acababa de firmar la que posiblemente haya sido la mejor partida de su carrera por la trascendencia. Ya había ganado años atrás el Circuit Professional de escala i corda. Lo hizo en 2001, en compañía de Álvaro. Ambos estaban en su mejor momento y la organización optó por deshacer el equipo. En 2011, el mitger de Benavites dio una exhibición. Fue decisivo en la remontada para conquistar el título junto a Miguel. Mientras saboreaba las fresas, aquel mediodía de marzo de 2011 elogió al de Petrer y a sus rivales, el fallecido Núñez, Tato y Santi de Finestrat, que entonces jugaba aún en la punta. Con amabilidad y elegancia. La que caracteriza dentro y fuera de la cancha a Dani de Benavites, el dandi del trinquet.

La vaqueta perderá en pocas semanas al mitger del guante de seda. No ha sido nunca el más potente, pero sí el más preciso. Quizás esto le haya ayudado a llegar hasta más allá de los 40 jugando al máximo nivel. «Llevaba varios meses planteándome que esto se acaba. El brazo aún me permite rendir a un nivel digno, pero te vas haciendo mayor. No quería estar a un nivel que decepcionara a los aficionados», comentaba ayer Dani minutos después de que Val Net anunciara su retirada. «Hay pilotaris como Héctor o Nacho que están jugando en la punta y podrían hacerlo como mitgers. Hay que dejar paso», señalaba, una vez más, elegante el pilotari de 42 años.

Dani niega que la indefinición del mundo profesional le haya empujado a colgar los guantes. De hecho, ya sabe que Val Net lo había incluido entre los 16 pilotaris de escala i corda que tendrán contrato en 2017. «No tiene nada que ver. Ya he dicho en la empresa que firmemos para dos o tres meses. No tiene sentido prolongarlo más si luego no voy a jugar», explicó. Se refiere a después de la Lliga, donde se despedirá del trinquet: «Es un torneo importante, no hay mejor momento».

Mañana será su última gran presentación. Dani será uno de los seis mitgers de la Lliga. De los equipos que harán tres partidas de exhibición a 30 tantos. «Si llegamos lejos, aún me quedan unas cuantas. Y si no, pues acabaré antes», subraya. Luego habrá algún festival de homenaje, y Dani de Benavites se convertirá en mito.

Dos títulos de Lliga (2001 y 2011) y otros tantos subcampeonatos, un par de Copas Diputació de València (2014 y 2016), un Trofeu de Mestres y los títulos Mundiales (2000, en llargues y juego internacional) y de Europa (llargues en 2001). Cuenta con infinidad de trofeos que conforman un palmarés casi incontable a la vez que inigualable.

«Ahora toca buscar trabajo. No me quejo, al contrario. La pilota me lo ha dado todo. Pero ahora toca iniciar otra etapa», comenta Dani de Benavites. Se marchará unos meses a vivir a Barcelona, donde su mujer ha encontrado empleo: «Tenemos una niña pequeña y tiran mucho. De momento cuidaré de mi hija y luego ya veremos. Igual me toca ganarme la vida por allí».

Es maestro, aunque nunca ha ejercido esta profesión. Quizás haya llegado el momento. Ayer estuvo entrenando, preparando ya la Lliga. «Quiero descansar de la pilota al menos un tiempo. Me tira mucho la bicicleta», asegura. No descarta un futuro vinculado a la vaqueta. De hecho, gestiona junto a Mezquita el trinquet de Burriana. En principio continúa, aunque dependerá de si sigue residiendo en la Comunitat. ¿Volverá a arreglarse las manos? «Pues no lo sé. Quizás alguna partida de fiestas...», señala. También puede que acabe jugar con algún club de Les Valls. Pero no quiere planteárselo. Paso a paso. De momento, el dandi de la pilota prefiere saborear su última Lliga.