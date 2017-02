La vaqueta ya tiene su héroe del cómic

«Va jugar infinitat de partides amb el seu germà Pepe, company inseparable... anaven junts amb una Vespa Lambretta, damunt de la qual el Genovés solia dormir amb una grandíssima habilitat». Esta es una de las anécdotas que recoge el cómic que relata la vida de Paco Cabanes 'Genovés'. «¡Pero yo no me dormía cuando íbamos a jugar partidas! Otras veces sí», se defiende el mítico expilotari: «Está muy bien, aunque hay algunas cosas que me hacen avergonzar».

La vaqueta ya tenía su mito, que desde ahora es también un héroe de cómic gracias a una publicación impulsada desde la Cátedra de Pilota de la Universitat de València y financiada por la Generalitat. «Para mí es un honor, pero lo más importante es que se dignifique nuestro deporte», comentó Genovés sobre la obra escrita por Sergi Durbà y David Sarasol -director del Museu de la Pilota-, e ilustrada por Mar Oliver. En ella se pueden encontrar anécdotas como la mencionada de la moto, y que el expilotari portó la antorcha olímpica de Barcelona o que pudo irse de viaje de novios a Nueva York porque acreditó que era pilotari de Pelayo.

También recoge los momentos clave de la vida deportiva de Genovés cómo lo descubrió Canana, su debut, la conocida partida del siglo frente a Álvaro o el momento de su retirada. Todo ello representando algunos de los escenarios donde se han desarrollado duelos históricos en la pilota profesional, esto es, trinquets como el de Carcaixent, Pelayo o Sagunt, actualmente declarado en estado de ruina.

«Esta bastante bien contado e ilustrado. La pilota agradece iniciativas como esta», indicó Genovés. El cómic fue presentado ayer en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Durante el acto, al expilotari se le comparó con los dibujos animados de Oliver y Benji, y se le preguntó si le gustaría que el siguiente paso sea una serie de dibujos animados sobre su vida. «¡Ojalá! O una enciclopedia... eso sería demasiado», bromeó. «La verdad, ha sido todo muy fácil porque tenemos a Paco a 300 metros», señaló David Sarasol, en referencia a que el exjugador reside muy cerca del Museu de la Pilota. «Me encanta escribir y en cuanto me lo propusieron, ni me lo pensé. Ha sido un privilegio porque me encanta la pilota», indicó Sergi Durbà, que trabaja como profesor de valenciano en un centro de secundaria de Alzira.

Y es que a este ámbito, al de la educación, al que va dirigida 'L'Heroi esportiu dels valencians', el título del cómic sobre Genovés. Se pretende divulgar el deporte autóctono y por ello, esta primera edición se repartirá en los colegios e institutos. Del mismo modo, la Conselleria la colgará en su página web. Como glosario, recoge una serie de propuestas didácticas para que los docentes las apliquen en clase.

Menos trámites que cumplir

Esta es una de las iniciativas de la Cátedra de Pilota llevadas a cabo en 2016. Según explicó Vicente Añó, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la comisión que programa 2017 se ha reunido esta semana para cerrar la programación: «Este segundo año será más fácil. El pasado fue el primero y había más trámites burocráticos que cumplir».

Uno de los próximos actos que se llevarán a cabo desde la Cátedra será la presentación de otra publicación, en este caso, una obra de teatro. Titulada 'Els cavallers', narra una conversación entre dos aficionados a la pilota en la mesa del bar de un trinquet. Aunque no lo nombra, se asemeja a Pelayo, y los protagonistas están comentando el desarrollo de una partida de escala i corda.

Además, el acto principal de la Cátedra de Pilota en 2017 será un congreso, que en principio está previsto para otoño en Valencia. En 2016 se organizaron tres jornadas, consideradas como prólogo del que se realizará en el segundo semestre, en Sella, Burriana y la propia capital del Turia. Al conseller de Deportes, Vicent Marzà, se le preguntó sobre el estado de los trámites para poner en marcha la Fundación que gestionará el mundo profesional, pero no entró en detalles.