La pilota rediseña su imagen

Los primeros pasos de la cátedra de pilota, creada al abrigo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universitat de València, han ido encaminadas a abordar el futuro de la pilota. La última jornada, la de Oliva, sirvió para buscar un modelo de gestión para el mundo profesional y en eso se está: al menos hasta el 25 de enero, cuando se cierre el concurso abierto por la Federació, no habrá nada definitivo. Más consenso hubo en Burriana, donde los ponentes casi de forma unánime expresaron que se necesita una estrategia comunicativa. La próxima gran jornada de debate será el congreso que la cátedra tiene previsto celebrar en otoño en Valencia. Hasta entonces, se sentaron por escrito unas bases sobre las que trabajar.

El reto de dar una imagen de modernidad

Uno de los comentarios generalizados es que el deporte autóctono no debe estar más anclado en el pasado. Por ello, en Burriana se habló de que hay que huir de un discurso que esté continuamente salpicado por la nostalgia. En ese sentido, se entiende como necesario que la pilota no siga continuamente vinculada al folclore valenciano. De esa forma se conseguiría trasladar que la pilota tiene una estructura deportiva y que no es un conjunto de partidas puntuales. Al final, hacer del trinquet algo atractivo para el público en general.

Romper con los perjuicios

y la clandestinidad

Esto es una consecuencia de lo anterior. Por ejemplo, en los últimos meses se está combatiendo la idea de que la pilota es un mundo machista. Cada vez hay más campeonatos femeninos en el ámbito de los clubes, e incluso algunos trinquets han organizado partidas en jornadas de profesionales.

Presencia de la pilota

en el mundo digital

Se habló de que el siglo XXI es eminentemente digital y que la pilota ha de estar ahí: aplicaciones, páginas web y redes sociales. En este último aspecto, se destacó que aunque hay perfiles de referencia vinculados a la vaqueta, ninguno tiene más de 4.000 seguidores.

Tener un espacio en la futura televisión autonómica, vital

El presidente de la Federació, Daniel Sanjuán, se refirió al compromiso de que la pilota esté presente en los informativos de la futura televisión autonómica. Eso, sumado a la retransmisión de partidas y un programa, ambos espacios a nivel semanal. En Burriana se habló de la necesidad de la nueva Canal 9, recordando que en los 90 el medio audiovisual ya fue vital para rescatar la pilota. «No salimos, es como si no existiéramos», es el comentario generalizado entre los diferentes actores del deporte de la vaqueta. Se considera la televisión como el hilo conductor para que la pilota entre en la vida cotidiana de los valencianos. Se reconoce que la revitalización del trinquet no sólo depende de la tele, pero sí se argumenta que servirá para atraer patrocinadores: «RTVV no será una solución si detrás no hay una estrategia».

Capacidad para presentar un producto a las marcas

De acuerdo con esto último, en Burriana hubo un patrocinador actual de la pilota que llegó a apuntar que no sabía muy bien lo que esponsorizaba. Los jugadores y organizadores de partidas admiten que las empresas privadas que actualmente apuestan por el deporte autóctono lo hacen por afición o amistad, más que en busca de un retorno. En las jornadas se reflejó que la pilota se mueve con partidas sueltas, con horarios a veces sin determinar y con instalaciones en ocasiones en mal estado. Habría que rediseñar esto.

Pasar de pedir ayuda a ofrecer un retorno

La pilota, en definitiva, ha de elaborar una estrategia de márqueting. Pasar de pedir ayuda para el deporte autóctono a presentarlo como algo atractivo para las marcas. Se habló del la condición de modalidad tradicional como una de las armas para convencer a algunas empresas. También se expuso el caso del joven Sacha Kruitoff, quien ha conseguido éxito internacional a través de la modalidad de one wall. Para ello ha ideado un plan para obtener ingresos con su exposición mediática.