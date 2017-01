«El dinero público debe dedicarse a renovar las instalaciones»

valencia. Juanjo Sala lleva toda la vida vinculado a la pilota. Su padre, maestro de escuela, le transmitió la pasión por el deporte autóctono. Jugó en el frontón del colegio y en la calle. Cuando se fue a Valencia a estudiar, jugó partidas de escala i corda en Pelayo y al regresar a casa, se pasó al raspall. No ha sido profesional, pero sigue vinculado a la vaqueta. Ahora, como representante de los pilotaris de la modalidad per baix. «Un jugador profesional no puede ser portavoz de todos sin pagarlo de alguna manera. Yo soy independiente», comenta.

La conversación gira alrededor de una idea: «la pilota no puede ser la de hace 30 años». Lo dice después de afirmar de forma tajante que el mundo profesional tiene mimbres para ser un negocio rentable. Subraya que para ello ha de adaptarse a los nuevos tiempos. Juanjo Sala reclama unidad entre todas las partes implicadas. Se expresa de forma pausada, reflexionando continuamente en voz alta: «Está claro que cada uno barre para su casa, todos tienen sus intereses».

Sobre esa tarea de modernización, el representante de los jugadores de raspall deja un par de píldoras. Una de ellas a la Federació de Pilota Valenciana (FPV), organismo que considera que no ha de dedicar sus esfuerzos al mundo profesional: «Pienso que ha de normativizar, preocuparse de las escuelas y de los aficionados. Trabajar en eso. El mundo profesional debe crear una asociación, igual que han hecho otros deportes, como el baloncesto o el balonmano. Si no existe, es el empresario el que decide de acuerdo como cree que ha de ir el negocio».

«La huelga u otras acciones de fuerza no han tenido nunca buenos resultados en la pilota»

«La Federació debería normativizar y dedicarse a las escuelas y aficionados. Dejar el mundo profesional»

Pero, ¿sería posible que esa asociación englobase a los jugadores de escala i corda y de raspall? ¿Existe la posibilidad de poner de acuerdo a los pilotaris de ambas modalidades? Lo tiene claro. «Creo que sí. Ambos son trabajadores de un mismo deporte, aunque sea de modalidades diferentes. Hay que hacer un calendario para no solapar acontecimientos importantes», sostiene Juanjo Sala: «Pienso que el negocio puede dar, pero ha de adaptarse. Hace 30 años funcionaba. Hubo una caída y se revitalizó con la aparición de Paco Genovés. Pero nunca se ha organizado nade seriamente».

Apunta que la huelga, medida que se han planteado los pilotaris y que mantienen como posibilidad los de escala i corda, no es una solución: «La huelga u otra acción de fuerza no ha tenido nunca buen resultado. La parte reivindicadora ha de tener muy clara su postura y luego saber transmitirla en el trinquet. Si exiges y después todo funciona como antes, los trinqueters mantienen sus vicios. No tengo claro que la huelga sea una buena herramienta».

Juanjo Sala trata de huir del debate de su los jugadores de raspall deben cobrar lo mismo que los de escala i corda. Admite que el debate es amplio, y en lo único que se muestra tajante es en asegurar: «Todos los que se dedican a esto deben recibir un mínimo».

Mucho más claro se muestra cuando se pronuncia sobre el estado de los trinquets. «Ir a una partida en invierno a las cuatro de la tarde... Muchas instalaciones están sin cubrir, te quedas helado. A la pilota se le ha de dar más glamur», lamenta: «El dinero público debe dedicarse a renovar las instalaciones. En la pilota ha de haber categorías de jugadores, pero también de canchas».

Juanjo Sala incide en que los trinquets han quedado anticuados. «El Zurdo llegó a tener buenos vestuarios y restaurante, pero a día de hoy el dinero privado no da para tener buenas instalaciones. Si la pilota quiere ser profesional, hay que reclamar que las subvenciones vayan a eso. Los trinquets deben ser del siglo XXI, pero ya», señala.

Sala considera que la Fundación debe convertirse en esa herramienta que regule el mundo profesional. «Puede ser un buen instrumento, pero si están todas las partes, se negocia bien y se rema en la misma dirección. Los jugadores no quieren que los empresarios pierdan dinero. Mientras haya subvenciones, hay que trabajar duro para buscar patrocinadores», concreta.

«Si creemos que con la televisión se va a arreglar todo, estamos muy equivocados», comenta sobre los comentarios generalizados de que la pilota necesita como el agua la reapertura del canal autonómico: «La televisión ha de ser una ayuda más que algo que lo va a cambiar todo. Ahora está internet y los demás medios de comunicación».