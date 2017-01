Los pilotaris confirman su idea de ir a la huelga en febrero

valencia. Los pilotaris profesionales insisten en su idea de ir a la huelga si en los próximos días no se aclara su futuro. Los jugadores de escala i corda han redactado un comunicado en el que ponen como fecha límite el 1 de febrero para que todas las partes lleguen a un acuerdo y para salir al trinquet con una mínima seguridad. La Asociación de Jugadores Profesionales de Escala i Corda han remitido un escrito al comité que negocia las condiciones para el mundo profesional en el que se quejan de la falta de información sobre el proceso. «Ante la falta de previsión que tenemos de cara a 2017 nos gustaría que se enviara por escrito el modelo de gestión que se va a seguir en este año así como las fechas para cobrar los premios pendientes de 2016», señala el comunicado.

Los jugadores aseguraron que durante el presente mes seguirán participando en las partidas que ya están programadas «por respeto a los aficionados y a los patrocinadores mientras seguimos negociando la condiciones para 2017». Ese plazo de cortesía tiene de validez hasta el 1 de febrero, cuando se tomarán medidas drásticas si finalmente no se llega a un acuerdo que satisfaga a todas las partes implicadas en la negociación. «Los jugadores esperamos llegar a un acuerdo a lo largo de este mes pero primero revisaremos el modelo de los que entran en nómina, del calendario, fechas de los trofeos y de aquellos compañeros que no entran en nómina. Si las condiciones no nos parecen correctas, informamos que a partir del 1 de febrero hemos decidido hacer huelga para que la situación vaya a mejor», señala el comunicado. La continuidad del aval de José Luis López, el mecenas de la pilota, puede ser la tabla de salvación mientras la Federació y la conselleria tratan de lograr un acuerdo para salvar a la pilota profesional. Ahora mismo sobre la mesa está la propuesta de Valnet y la de la Federació. El órgano que preside Daniel Sanjuán pretende que los pilotaris sólo cobren por torneo.

Trofeu de Nadal

El domingo, Genovés II y Félix se enfrentan contra Pere Roc y Santi en Benidorm a partir de las 17:30 horas en la final del Trofeu Nadal-Memorial Vicent Pérez Devesa. Se decidirá el primer trofeo de 2017.