«El futuro de la pilota será el que queramos los valencianos»

valencia. Rubén no es un mago cualquiera. Es el mago de la pilota. El chaval que se crió con Puchol II. El joven que estudió Ingeniería en Telecomunicaciones, pero decidió que aquello no era lo suyo: «Me gustaba el trabajo pero no me volvía loco como para estar jornadas de 16 horas cuando tenía un montaje. Me fui a Londres para repetir la experiencia de erasmus y ahí decidí que quería ser mago». En realidad, aquello le rondaba ya por la cabeza desde que tenía 19 años. En la carrera, que cursó en la Universidad Politécnica, hizo migas con otro ilusionista: «Se sorprendió porque conocía bastantes magos... A mí me encantaba ver vídeos por internet y leer libros. Al final esto es como cualquier otro arte escénico. La información está ahí. Resulta pesado, pero si lees y estudias, es sencillo».

¿QUIÉN ES RUBÉN APARISI? Sus orígenes Vinalesa: De pequeño jugó a fútbol con Puchol II. Tiene 26 años. Telecomunicaciones: Carrera que estudió en la Politécnica. Serie 'Joc de lloses i mans' Genovés: «El padre es un icono, el hijo disfrutó ante la cámara». Puchol II: «Somos amigos de la infancia, se notó». Puertes: «Son encantadoras, la pilota femenina precisa visibilidad». Ricard: «Un valiente que lucha por renovar el mundo de la pilota».

Había nacido Rubén Aparisi. El mago sin frac ni pajarita. «No va con mi personalidad», indica. El mago de la pilota porque, además de haber crecido en Vinalesa junto a Pucholet, decidió echar mano del deporte autóctono para hacer sus primeros pinitos en televisión. «Se me ocurrió llevar la magia clásica, pero yo no puedo presentarla tal cual. No va conmigo, pero me gusta, así que decidí hacerlo, en lugar de con pelotas escénicas, con vaquetas. Grabé un vídeo con Pepet y Josegi. Aunque hice un montaje muy de andar por casa, tuvo muy buena acogida», recuerda. Aquello fue el embrión de 'Joc de lloses i mans'.

La serie, ya con una producción profesional, tuvo cuatro episodios que pueden verse a través de internet. Uno con Paco Genovés y su hijo José Genovés II, otro con Puchol II, otro con las hermanas Puertes, y uno más con Ricard. La pregunta, de tan recurrente que es, sorprende a Rubén: '¿Qué tiene de magia la pilota?'. Hace una pausa. Piensa por si tiene truco, y cuando constata que la situación está controlada, responde: «¡Ahí me has pillado! Es que tampoco quiero decir una respuesta tópica. Diría que la proximidad que tienes con el jugador. No ves venir la pilota de lo rápida que va y ellos plantan la mano justo cuando llega. Me gusta la figura del pilotari, tiene un aura especial, como todo deportista profesional».

«Cuando cerraron Canal 9 no vi la mala noticia, pero ahora pienso que hace falta para muchas cosas»

«Parece que el frontón vasco esté mejor valorado, ellos tienen más autoestima que nosotros»

A él le llevó al trinquet su padre, cuando era pequeño. «Hay gente que no lleva a los niños porque creen que se van a aburrir. Pensamos que sólo le gusta a cuatro gatos y no le puede interesar a más gente. Es un poco la falta de autoestima que tenemos los valencianos como pueblo», comenta Rubén Aparisi, quien apostilla: «Parece que el frontón vasco esté más valorado, que sea más atractivo, pero yo creo que ellos tienen más autoestima que nosotros».

En ese sentido, Aparisi hace una radiografía rápida y rubrica un diagnóstico sobre el futuro de la pilota. «Será el que queramos los valencianos.... Me ha salido sin pensar. No nos acabamos de creer que tenemos un deporte nuestro, con deportistas que lo practican y que es atractivo. Eso los vascos se lo creen más», comenta el mago de Vinalesa.

Insiste mucho en la idea de que la pilota no necesita limosnas, y pone para ello el ejemplo de su serie. «Hubo gente que me felicitó por ese proyecto para dar visibilidad a la pilota. Yo les dije que esa no era mi intención. No es mi guerra. Realmente yo quería hacer televisión y a la pilota yo le vi un atractivo que podía aprovechar. Creo que fue una especie de simbiosis, algo de lo que las dos partes salen beneficiadas. A mí me gusta este deporte y voy al trinquet. Yo lo que quiero conseguir es que la gente acuda a los teatros y me vea en televisión», afirma.

'Joc de lloses i mans' ya está ahí, por si finalmente se reabre el canal autonómico. La pilota profesional lo echa de menos. Rubén Aparisi, también. «Si te digo la verdad, cuando lo cerraron no vi la mala noticia. Pensé: 'Adiós al tiempo'. Pero ahora me doy cuenta de que hace falta para muchas cosas. Incide en la vida de las personas. Llenar o no un teatro depende de la televisión. También echo en falta que los niños escuchen hablar en valenciano. Hay muchos que no lo han oído nunca», señala.

Él lo habla con naturalidad. Con la misma que se desenvuelve en el trinquet, aunque no puede jugar a pilota. «Se me hinchan las manos, y yo las necesito para actuar», comenta con una sonrisa que parece perenne. Como por arte de magia.