Los pilotaris exigen saber su situación para ir a los trinquets desde enero

valencia. Los pilotaris ya tienen partidas programadas para la próxima semana, pero algunos sostienen que no saben si las disputarán. «Algo tendremos que hacer si no tenemos contrato...», aseguran algunos de los profesionales consultados que, esta vez sí, hablan de huelga. La Federació de Pilota Valenciana (FPV) lanzó hace días un órdago. Como publicó este diario, comunicó a los jugadores que sus contratos concluyen el 31 de diciembre. Además, el presidente, Daniel Sanjuán, ha dicho por activa y por pasiva que no los renovará hasta que haya un gesto de la Generalitat (no han llegado todas las ayudas de 2016) y haya consenso sobre un modelo de gestión.

A tres días de Nochevieja, las partes siguen buscando una solución. El pasado martes por la noche se reunieron representantes de Val net (la empresa que viene gestionando el mundo profesional), Sanjuán y el mecenas José Luis López. Las partes quedaron en volver a sentarse el próximo lunes, esto es, 2 de enero.

A los jugadores se les ha comunicado que los contratos se prorrogarán un mes hasta que se busque una solución. Sin embargo, Sanjuán se mantiene firme en que la Federació no dará ningún paso hasta que se produzca un gesto.

Las fuentes consultadas por este diario confían en que los trinquets no cierren la próxima semana. Están en marcha el Trofeu Fundació José Luis López y mañana arranca el de Nadal de Benidorm, cuyos carteles están ya anunciados. Se considera que un parón sería nefasto para el deporte autóctono.

Val net hace ahora números para presentar este borrador a principio de la semana que viene. Todo parece indicar que habrá una solución interina, pero a día de hoy este extremo sigue en el aire.