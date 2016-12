La vaqueta digiere que necesita el marketing

'Pero eso de Pelayo, ¿dónde está?'. Cualquier aficionado a la pilota se vería incapaz de contar las veces que amigos suyos, valencianos todos o residentes casi su vida entera en la Comunitat, le han formulado esta pregunta. Es la más sangrante, sin duda, seguida de cerca por: '¿Y se entra desde el bar?'. Luego hay otras como '¿y la pelota esa es dura?' o '¿qué se ponen los jugadores en las manos?'. El desconocimiento social del mundo de la pilota es letal para un deporte minoritario que se ha propuesto no vivir de las ayudas públicas. El mundo de la vaqueta ha comprendido que necesita ganar en visibilidad cuanto antes. Que el márketing no es en el siglo XXI un lujo, sino un producto de primera necesidad.

Hace unos meses, la Federació de Pilota Valenciana (FPV) había aplazado la contratación de una empresa que elaborara un estudio de márketing. A finales de 2016, los 30.000 euros que costaba este trabajo ya no han sido impedimento. Tanto este organismo, como la empresa Val net como los propios pilotaris y trinqueters a nivel particular, se han topado con una doble realidad: que de las ayudas públicas no se puede vivir eternamente y con la dificultad de hallar espónsores privados.

La mayoría de los que se conservan, tanto en el mundo profesional como en el aficionado, proceden de amigos o de amantes incondicionales de la vaqueta. Gente que colabora con trinqueters, pone publicidad en pantalones de pilotaris o da nombre a torneos sin pensar en el retorno que eso concede a sus empresas. Los gestores de la pilota inciden en la falta de la televisión. Cierto que eso es un hándicap, pero en las últimas semanas se ha hecho hincapié a la necesidad de poner en valor el producto.

Recientemente, durante la jornadas impulsadas desde la cátedra de pilota, hubo un patrocinador que se quejó de que no sabía muy bien qué esponsorizaba. Tampoco ha sido positiva la guerra que hay en el mundo profesional por la falta de dinero. De hecho, fuentes consultadas confirman que la mayoría de las grandes empresas a las que se ha pedido colaboración, si acceden, ofrecen hacerlo en material. Además, en su mayoría inciden en ayudar a las competiciones de base.

Uno de los grandes retos -y reivindicaciones de los pilotaris- será que la futura Fundación haga público a principio de cada año un calendario de competiciones. Eso en el mundo profesional, donde, sin embargo, el objetivo primordial reside en darse a conocer.

Los jugadores son reconocidos en los lugares donde hay escuela de pilota. En otros ámbitos pasan inadvertidos. Frente a este escenario que parece apocalíptico, se da otra evidencia: que la vaqueta resulta atractiva a la mayoría de las personas, de todas las edades, que se acercan a ella. Un ejemplo, ayer en Expo Jove. Puchol II jugó con niños y se hartó de firmar autógrafos -más de medio centenar en folios, gorras y camisetas- en el stand de la FPV. Por ahí pasará hoy Moltó, y a lo largo de la semana lo harán otros pilotaris profesionales, así como las primeras espadas del raspall femenino, cuyos nombres son cada vez más reconocibles por los aficionados.

Fuentes de la Federació admiten sin tapujos que hay que elaborar una estrategia para difundir el deporte autóctono. En Pelayo se vienen realizando actividades en este sentido desde hace un año, y cada vez hay más personas vinculadas a la pilota que usan el altavoz de las redes sociales. El siguiente paso es que esa tarea de promoción sea coral.