«Los patrocinios que han llegado a la pilota profesional los ha traído Val net»

Val net rompe su silencio para defender su gestión en la pilota profesional. Lo hacen a dos días de una reunión en Oliva que se plantea vital para determinar el nuevo modelo de gestión y que los jugadores mantengan sus contratos de trabajo en 2017 después de que, como avanzó este periódico, les haya sido remitida la carta de despido. «Todos los patrocinios que han llegado a este deporte los ha traído la empresa». Esta frase la repiten Daniel Ribera, Alfredo Hernado 'Fredi' y Emilio Llopis hijo, socios fundadores de la mercantil. También la hace suya el gerente, Javier Nadal 'Dorin'. «Durante once años se ha trabajado mucho para que no pasase esto a nivel de patrocinadores y con la Administración. Hay un cuello de botella porque la Federació no quiere asumir unos riesgos sin los convenios firmados. Ahora se depende de que José Luis López avale, y si no está, ¿qué hacemos?», argumenta el también pilotari de raspall.

Los cuatro ejecutivos de Val net tratan de cimentar la idea de que la empresa de pilota ha sido una víctima más de la crisis. «Dejó la Comunitat sin entidades financieras y nuestro principal espónsor era Bancaixa, que aportaba 350.000 euros. Encima, de repente cayó la televisión autonómica, ¿cómo vas a financiarte? Las instituciones entraron pero pagan tarde, y ahora dependemos más que nunca de ellas porque no hay patrocinadores», asevera Fredi, quien precisa: «También fuimos nosotros los que hablamos en su día con los políticos para que entrasen a ayudar a la pilota profesional».

«Val net empezó en 2005 y no tenía ninguna subvención ni patrocinio de la Generalitat o de la Diputación. Las instituciones entran porque caen dos patas fundamentales. Tenemos claro que esto no ha de ser para siempre, la pilota debe volver a ser autónoma. No hay deporte sin patrocinio, hasta el fútbol de Primera lo tiene», señala Ribera.

«El Gobierno vasco ha comprado los derechos de imagen de los pilotaris por 1,8 millones. Aquí si se hace eso dirían que se está robando el dinero público», indica Dorin, quien explica el porqué la empresa no lanzó el órdago que ahora si ha planteado la Federació de exigir los convenios para renovar los contratos: «Intentamos buscar una solución. ¿Qué hacemos, convocamos concurso de acreedores y enviamos a los jugadores al Fogasa? ¿Es eso lo que se quiere para la pilota?».

En Val net entienden que el dinero institucional debería llegar como patrocinio de campeonatos y no como subvención. «De esa forma se elimina la competitividad. Con las subvenciones son todos iguales, en teoría tienen los mismos derechos. No estás creando esa élite que buscas», indica Emilio Llopis.

Los ejecutivos de Val net aseguran que para ellos ha sido positivo la idea del cambio de modelo. «Era el momento de abrir la ventana. El presidente de la Federació nos dijo que el 80% del dinero debía ir a los pilotaris y demostramos que Val net ya lo cumplía. El resto es para gastos de gestión, que en la mayoría les repercute a ellos, como el preparador físico o el gabinete de comunicación. En once años no nos los hemos llevado. Al contrario, tenemos un préstamo que tuvimos que contratar cuando se nos cayó un gran patrocinador», asegura Ribera.

«Ha habido gente que ha doblado nuestro sueldo. Nos pagamos el impuesto de autónomos y se trabaja de lunes a domingo», señala. «No hay más que comparar los patrocinios del raspall en 2013 -entonces no dependía de Val net- con los de la escala i corda. 44.000 euros por 500.000. ¿Qué era, porque teníamos más suerte?», dice Ribera, quien lanza una frase que hacen suya sus compañeros: «¿Val net muerta? No rotundo. Estamos de acuerdo con la Fundación y con que se haga algo bonito pero, ¿por qué hay 900.000 euros en la pilota? ¿Ahora qué vamos a hacer, dámelo que yo lo haré?». «Aquí lo que pasa es que el que está enfrente no viene a sumar, sino que quiere llevarse lo tuyo», indica Emilio Llopis.