La encrucijada de la pilota profesional

Llegó la hora de la verdad. Quedan tres semanas para el inicio de 2017 y de la que debe ser una nueva etapa en la gestión de la pilota profesional. Los actores están de acuerdo en que el órgano rector ha de ser la Fundación, cuyos estatutos están en estos momentos en fase de redacción con el objetivo de que empiece a funcionar en marzo. Antes, mucho antes, los propios jugadores y trinqueters han de decidir cómo se reparte el dinero que habrá el próximo año. En los últimos días se han sucedido las conversaciones para, en principio, tomar una decisión final en una semana.

Será en Oliva, en la jornada abierta convocada el sábado por la mañana en la Casa Maians. De forma paralela, el mundo de la escala i corda y el del raspall han de presentar allí un modelo de funcionamiento. Fuentes consultadas afirman que en ambos casos existe buena sintonía para alcanzar un acuerdo sobre el reparto del dinero del que se dispondrá: 420.000 euros de ayudas institucionales, aparte de lo que puedan aportar patrocinadores.

En todo caso, no hay ninguna garantía de que haya fumata blanca. Los intereses de los trinqueters no son los mismos que los de los pilotaris, y entre ambas partes también hay distintas sensibilidades. Ante esta posibilidad, la Federació de Pilota Valenciana pondrá encima de la mesa tres alternativas. Si alguna de las modalidades no ofrece su propio modelo, se deberá decantar por una de ellas.

Realmente, las opciones que plantea el órgano presidido por Daniel Sanjuán son dos. La primera es continuista con el modelo que ha venido plasmando en los últimos años la empresa Val net. Los jugadores mantendrían el actual sistema de nóminas, pero deberían decidir en el número de contratos: seguir con la cantidad actual, en torno a 40, o que hubiera menos. De esta forma se incrementarían los salarios pero, claro está, habría más pilotaris que sólo obtendrían ingresos cuando tuvieran partidas.

Como alternativa, se plantea repartir el dinero entre los torneos oficiales, esto es, el Circuit, la Lliga y las dos Copas. Los 420.000 euros que aportan las instituciones lo percibirían los pilotaris que disputasen esos campeonatos. Los jugadores son reacios a este modelo por dos razones: que quienes quedasen fuera quedarían sin ingresos y, sobre todo, que para ellos sería un paso atrás al quedarse sin nómina como antes de la puesta en marcha de Val net.

Queda por ver, por cierto, el papel de la empresa, que gestiona una cartera de patrocinadores que, en algunos casos posibilitan importantes torneos como el Savipecho o el Masymas. También está en el aire la reorganización de los trinquets. Se tiene claro que las grandes partidas han de ir hacia el fin de semana. Por ejemplo, se baraja la posibilidad -hay quien ya lo da por hecho- que Massamagrell traslade su día grande de la sobremesa del martes al domingo por la mañana. Y luego está el debate de calificar trinquets de primera y de segunda.