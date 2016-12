Soro III se reconstruye

Soro III necesitaba alejarse del trinquet. «Al final, todos necesitamos desconectar. Ahora vuelvo con más ganas e ilusión», razona el escaleter. La preparación para el Individual, su derrota ante Puchol II en la final y la nueva decepción en el desafío de Pelayo, le colapsaron. Pasó la primera ronda del Savipecho, pero cayó en semifinales ante el trío de Pere Roc II. Al día siguiente, llamó a Ribera para que le quitase de la agenda.

«He descansado mucho. Me ha servido para hacer cosas que me gustan. He visto batante baloncesto, sobre todo los partidos de los Spurs, y he entrenado sin la presión de tener que medir las sesiones porque luego tienes partidas. Me iba a correr y volvía cuando me cansaba. El otro día con la bici hice lo mismo: cogí carretera hacia arriba y regresé cuando ya no tenía fuerzas», comenta. Soro III se expresa con un poso de tranquilidad. Como el que se reincorpora a su puesto de trabajo tras las vacaciones estivales.

Lo hará mañana. Volverá a vestirse de blanco en Xàbia, a las 11.30 horas, para la partida del club. Formará equipo con Javi y Conillet y se medirán a Genovés II, Pere y Héctor. «Es un duelo atractivo, y la verdad es que no tengo muchas oportunidades de jugar junto a Javi. Ojalá demos un buen espectáculo», subraya Soro III, quien había programado su regreso al trinquet para este jueves: «Iba a reaparecer en Pelayo, pero al no haber partida me he esperado unos días más».

Le han venido bien. Arrastraba unas molestias en la rodilla y en el hombro. Posiblemente no eran más que sobrecargas, pero tampoco remitían. «No me impedían jugar, pero sí que acababa las partidas con mucho dolor. Ahora estoy bien , porque ya digo que estos días también los he aprovechado para desconectar. El otro día entrené con Salva y me estuvo contando, porque no sabía ni cómo había ido la celebración del aniversario de Pedreguer», afirma.

«Quería irme fuera, pero no ha sido posible. Al final había vivido situaciones en que te planteas por qué está todo en tu contra y has de tener fuerzas para mantener la calma. Ahora estoy ilusionado», indica.

Ian gana en La Costera

Ian, Tonet II y Raúl demostraron su gran nivel para alzarse con el Trofeu Mancomunitat de La Costera de raspall, cuya final se disputó ayer en Genovés. Se impusieron a Sergio, Alberto y Miravalles (25-10). Antes, Monblanc y Ricardet ganaron por idéntico resultado a Caxu y Gabi por el título en juveniles.