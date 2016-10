Los finalistas secundarios

Si a Soro III y a Puchol II no puede temblarles el pulso el domingo, a Pedrito y Oltra tampoco. El saque en escala i corda es una acción técnica, de precisión, que llega a mecanizarse pero que muchos punters o mitgers rechazan ejecutar. Los aciertos o errores de los feridors darán un porcentaje de quinzes en la final del Individual del domingo. «En Pelayo puedes apretar más con la ferida, pero no para ganar la partida. Es posible decidir algún juego», subraya Oltra, de quien se dice que se le da bien la Catedral.

«Tengo mis días como todos. Yo estoy cómodo en Pelayo. Sobre todo puedes poner en problemas al resto con pelotas usadas, hacer que pegue dos botes en la escala y no bote tanto. Pero cuando sacas con pelotas nuevas no puedes hacerlo porque se sale», explica Oltra, quien considera que en esta acción no están en desventaja ninguno de los dos finalistas: «No son zurdos, así que a los dos se les puede hacer el mismo mal en los juegos en los que estén en el dau».

Si a Oltra se le da bien la Catedral, Pedrito es el último feridor en lograr un título importante en el céntrico trinquet. Hizo de saque en la final de la Copa Diputació, en la que Pere Roc II y Jesús se impusieron a Puchol II y Monrabal.

Pedrito tiene una estrecha relación con Soro III, al que además ha acompañado en casi todas sus finales del Individual. «Creo que sólo lo he tenido en contra en la de Fageca. Mañana (por hoy) me llamará para decirme si estamos juntos o a la contra», comenta. El sorteo de saques se realizará a partir del mediodía en Pelayo, donde los dos finalistas realizarán también la elección del material para la partida.

«¿Preferencia? Ninguna, y si la tuviera no estaría bien que lo dijera. Quizás me sienta con más confianza con Quico, pero porque llevamos más años compartiendo partidas, aunque con Puchol II también mantengo una buena relación, señala Pedrito.

Los dos feridors coinciden en dar como favorito a Soro III. «Yo creo que debe ser el ganador, a día de hoy lo veo con más capacidad para el mano a mano», indicó Ximo Oltra. «Conforme llegan, me decanto por Quico. Me parece que Puchol II llega renqueante. Casi pierde contra Santi y frente a Miguel lo vi raro. Digo esto, y el domingo igual gana. Ya pudo hacerlo en la final de 2015», pronostica Pedrito.