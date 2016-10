Soro III no da opciones a Marc y ya está en la final del Individual (60-30)

valencia. A raza pocos pueden tumbarle, pero que Marc ganase ayer a Soro III era poco menos que imposible. Ya no sólo porque el actual campeón lleva semanas en modo Individual, preparándose a conciencia un torneo que domina y al que ha llegado en óptimas condiciones. Su rival, el joven escaleter que no ha dejado de crecer en el último semestre se lesionó hace poco más de una semana. Ha sido duda todos estos días porque se ha empecinado en disputar una partida que para él era un premio. En cualquier otra situación, el de Montserrat no habría estado ayer en Pelayo.

En la Catedral se comprobó que el Individual engancha a los aficionados a la pilota. Hubo una gran entrada, teniendo en cuenta que la partida se solapaba con el fútbol de Mestalla. Acudió público de todas las edades que jaleó a Marc. Al que más lo necesitaba porque afrontaba su primera semifinal y porque llegaba lesionado. Soro III encarriló muy pronto su pase al a final. Sumó juegos por la vía rápida y, cuando percibió que tenía margen de error, bajó el nivel de tensión.

El resto de Massamagrell roza la perfección en el mano a mano, pero aún recuerda la batalla por el título de hace poco menos de un año. Tumbó a Puchol II en un ataque de raza, orgullo y saber estar. A Soro III no le basta con eso. Quiere aún más seguridad en su juego. Por eso empleó parte de la partida de ayer como banco de pruebas. Y entonces Marc se enchufó aún más. «Me dolía la mano un poco», comentó el chaval antes de irse a la ducha. Ignoró sus molestias para disfrutar del momento. Al fin y al cabo, se medía al gran dominador de la modalidad que él adora. La partida que había soñado desde pequeño. La que no quiso perderse. Sumó un puñado de parciales que le permitieron marcharse a casa satisfecho (60-30).

Mucho se habló en la previa del sorteo de a quién beneficiaba jugar en Massamagrell y quién estaría más cómodo en Pelayo. Al final, la meteorología ha querido que ambas semifinales del Individual se disputen en la Catedral. El trinquet de l'Horta Nord es descubierto y, entre lo que ya ha llovido y el agua que puede caer, el piso no iba a estar hoy en óptimas condiciones. Así, Miguel y Puchol II se medirán esta tarde (17.30 horas) en Valencia.