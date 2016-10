Marc, duda en el Individual

Soro III, Puchol II, Miguel y Marc, estos son los semifinalistas del Individual Bankia en la modalidad de escala i corda, coincidirán hoy en el complejo Marina Beach Club de Valencia en la presentación de la ronda previa a la partida que vale el título. El acto promete porque, según informa la organización, tendrá una puesta en escena muy diferente a las habituales en este tipo de eventos.

Dejando la parafernalia de un lado, la presentación irá acompañada del sorteo de los trinquets en los que se jugarán las dos eliminatorias, los de Pelayo y Massamagrell. En ese momento se despejará la incógnita relativa a los escenarios. Al ser recintos habituales en la actividad profesional, ninguno resulta excesivamente favorable para alguno de los contendientes. Los cuatro los conocen sobradamente.

Hay una segunda incógnita, esta mucho más relevante, que atañe a la participación de Marc. El de Monserrat es seria duda para medirse a Soro III por una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha, consecuencia de un mal golpe en el enfrentamiento de cuartos de final contra Salva del pasado miércoles. Si se ve obligado a renunciar a jugar, el vigente campeón accedería directamente a la final.

Ayer, el pilotari no sabía si ser optimista o caer en la aflicción. Lo que sí tenía claro es que sentía rabia. «Llevo desde antes del verano preparándome para hacer un buen papel y ahora hay una posibilidad muy grande de quedarme fuera por mala suerte. Jugar las semifinales del Individual es algo muy grande para mí. También tener a Soro III en la contra. Está claro que me sería muy difícil ganarle pero me hace mucha ilusión vivir la experiencia de medirme al campeón», explica Marc.

Según los médicos, el tiempo natural de recuperación sería de dos semanas. Dada la importancia de la cita, Marc está siendo sometido a un tratamiento más 'agresivo' con sesiones diarias de fisioterapia y ultrasonidos. «De un día para otro noto mucha mejoría. Pero cuando muevo el dedo, el dolor es insoportable. La evolución es buena pero a día de hoy no es la suficiente para jugar. No sería rival para nadie», admite.

Marc se ha fijado el jueves como fecha para tomar una decisión. Estaría dispuesto a jugar aún rabiando de dolor pero quiere garantías de poder cumplir un papel digno: «Estamos contemplando infiltrar y utilizar un vendaje especial para inmovilizar la zona. Pero esto sería siempre y cuando la inflamación haya remitido totalmente. En caso contrario no habría nada que hacer".

En cuanto al resto de contendientes, todos esperan su turno en plenitud de facultades y más que preparados. La de Miguel y Puchol II será una confrontación que bien se podría considerar una final anticipada por la calidad y entidad de ambos. La hipotética eliminatoria entre Soro III y Marc, antes del percance del segundo, ya estaba considerada claramente decantada del lado del defensor del título. Pero nadie dudaba que el de Monserrat fuera un plausible rival. En menos de un año en la elite, se ha ganado el respeto y la admiración del público y los pilotaris. Merece jugar.