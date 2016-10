Puchol II sobrevive en el 'thriller' de Sueca

Cuando Santi se sentó en la escala e hizo esperar al feridor Oltra, parecía que la partida estaba vista para sentencia en favor a Puchol II. El resto ganaba 55-50 y tenía val-net a su favor. «No es que lo diera por perdido, me estaba concentrando para no regalarle ese juego», aclaró luego el de Finestrat. Levantó el parcial, igualó a 55 y abocó el choque a un cara o cruz que casi nadie preveía: los postores llegaron a dar de 20 antes del inicio. El estreno de uno de los favoritos al Individual desembocó en un 'thriller'. «Más bien me ha parecido una de terror», bromeaba después el escaleter de Vinalesa.

Se acababa de librar de una buena. De protagonizar, para mal según sus intereses, la gran sorpresa de esta edición del mano a mano. No hizo una buena partida. «La verdad es que no he estado tan mal», se defendía, después, eso sí, de haber admitido que no estuvo a su nivel. Puchol II reconoció el partidón de Santi, pero subrayó que Pedrito le había hecho daño en la ferida.

El mitger disfruta del mano a mano. Ayer esperaba siempre la vaqueta entre el 7 y el 8. A entrar de volea, golpe con el que podía hacer daño a Puchol II. Con 45-40 y val a su favor, hubo un quinze en que la fortuna le dio la espalda. La pelota rebotó en la escala y esto favoreció al resto, que había renunciado al tanto. Puchol II igualó a 45 y entonces elevó el nivel. Pero el mitger alicantino estaba desatado. Se arengaba. Animaba a Pedrito. Santi lo tuvo en sus manos. Y entonces, paradójicamente desde el dau, lado en el que más sufrió, emergió el mejor Puchol II. El de Vinalesa se llevó la partida y se cita con Miguel en semifinales. La otra figura, Soro III, en teoría debe ganar a Giner mañana (11.30 horas) en Dénia, pero visto lo visto en Sueca, no debe fiarse si no quiere protagonizar otra película de suspense.