Las partidas de la oposición

El mundo de la pilota espera un Soro III-Puchol II el próximo 30 de octubre en Pelayo. Pocos apostarían su dinero a otra final del Individual de escala i corda. Pero para que se dé la partida soñada, la revancha que las dos figuras no quisieron cerrar a finales de 2015, cada uno ha de superar a un par de rivales. Da la sensación de que uno y otro parten como claros favoritos en su duelo de cuartos, frente a Santi de Finestrat y Giner, respectivamente, y que la gran trampa se les planteará en semifinales. Sus posibles contrincantes se conocerán hoy, en una atractiva jornada que arrancará a las 17 horas en Guadassuar.

El trinquet de la Ribera pujó por dos partidas para confeccionar uno de sus carteles de miércoles, su día grande. Los cuatro pilotaris que entrarán en juego durante la tarde ofrecen características distintas. Desde la enorme proyección de Marc a la rocosa veteranía de Miguel. Desde el siempre sobrio Salva a un Pere Roc II que parece haber alcanzado su estado óptimo tras despojarse de la presión de ganar un torneo grande con la conquista de la Copa.

Puchol II debuta el viernes en Sueca. Juega contra Santi de Finestrat, el mitger que más cerca ha estado de emular la gesta de Grau, único en su demarcación que cuenta con un Individual. El alicantino disputó la final de 2012 ante Soro III y, aunque llega recuperado de las lesiones, pocos apuestan a que pueda tumbar al resto de Vinalesa. El rival de este enfrentamiento saldrá de la segunda partida de hoy, posiblemente el duelo estelar de cuartos.

MarcMontserrat «Yo vengo rodado del sub-23 y estoy motivado porque me gusta el mano a mano. Salva es un mitger muy seguro que te desespera. He de jugar con calma»

Frente a frente, los grandes candidatos a dar un disgusto a las máximas figuras: Miguel y Pere Roc II. El de Petrer por su enorme experiencia, porque le encanta el mano a mano y porque tumbó a Soro III en la final de 2011. «A priori la final la deben disputar ellos por cómo llegan y, además, jugándose en trinquets grandes, como es normal para que vaya más gente. Eso igual me perjudica, pero esto es deporte y hay que jugar», comenta.

Miguel tiene claro lo que ha de hacer para tumbar a Pere Roc II. No esconde que la experiencia juega a su favor, pero considera que el físico puede ser una baza para Rodrigo, más joven y que llega en un gran momento. «Está claro que siendo un zurdo hay que jugársela a la derecha, pero esta gente joven está restando muy fuerte, luego hay que poder colocarla donde quieres», señala el de Petrer, que estos días se ha entrenado en Pedreguer.

Pere Roc II se entrenó ayer en el trinquet de Sueca. Se muestra confiado en sus posibilidades, a pesar de unas molestias en la espalda. «Eso no influye. Yo tengo buenas sensaciones y he de centrarme en hacer una partida correcta», señala. «Miguel es un gran especialista en el mano a mano. He de buscarle a la izquierda y que no entre con la volea. Creo que tengo claro lo que he de hacer, debo aprovechar mi potencia», indica Rodrigo. El alicantino llega al Individual con confianza y venció con solvencia a Pablo de Borriol en primera ronda: «Contra Miguel ya tengo una final y si juego ante Puchol II, será otra. Es un rival complicado pero habrá que investigar cómo hacerle daño».

La primera partida de hoy enfrenta a un veterano contra el joven que más ha progresado en los últimos meses. De ahí saldrá el rival para Soro III o Giner en semifinales. Marc acaba de ganar el Individual sub 23 y no renuncia a nada. Ni siquiera a tumbar a los dos colosos. «Ya sería una alegría jugar contra el campeón. Yo voy motivado porque el mano a mano me encanta», afirma el joven de Montserrat, que ayer por la tarde se entrenó en Guadassuar: «Salva te desespera porque no falla y cuando puede, aprieta».

Parece que el joven resto le da más opciones que las que se concede a sí mismo el mitger de Massamagrell. «Quiero hacer el máximo de juegos posible, que la gente vea una partida guerrera. Ganar es casi imposible», analiza Salva. Ya se enfrentó el año pasado a Marc, que le ganó con apuros (60-45). Por sus palabras parece ir esta tarde al matadero, pero nadie duda de que peleará, como Monrabal, a quien tumbó en su propia casa en primera ronda.