Los favoritos entran en escena

valencia. Sube la temperatura en el Individual Bankia de escala i corda. Tras superar la primera fase, el torneo espera el comienzo de los cuartos de final. En esta ronda se incorporan los pilotaris designados cabezas de serie, los únicos que quedan por debutar. En el cuarteto se encuentran los dos máximos aspirantes al título, Soro III y Puchol II, así como Miguel y Marc. El estreno de cada uno se producirá de acuerdo a la clasificación obtenida en la pasada edición. El vigente número uno será el último en jugar.

La segunda criba comenzará mañana en Guadassuar, que ha pujado por albergar dos eliminatorias. Y es que los escenarios de todas las partidas se han designado por subasta en la que han participado los trinqueters que lo han estimado oportuno. Marc y Salva serán los encargados de abrir la sesión. La teoría apunta al primero como favorito. Porque desde que comenzó el año y metió la cabeza en el grupo de las primeras figuras ha demostrado que puede ser uno más. Y con el tiempo de los importantes. Pero sobre todo es escaleter y por tanto parte con ventaja contra un mitger. Pero cuidado con Salva. El de Massamagrell juega sin presión porque afronta el mano a mano como una preparación previa a su gran objetivo, el Circuit, en el que acumula tres títulos. Y en la ronda anterior ya ha echado por tierra uno de los pronósticos al superar a Monrabal en casa de este.

La segunda partida tiene gran atractivo ya que se medirán los restos que están por detrás de Soro III y Puchol II en el escalafón. De hecho son las principales alternativas a ambos, máxime en esta edición en la que la liguilla de semifinales se ha suprimido por las eliminatorias puras que no dejan margen de error. El favorito merece ser Miguel. Su trayectoria le avala y es el que mejor sabe jugar mano a mano en toda la nómina profesional. Pere Roc II, pese a que está en su mejor momento como profesional, aún debe mostrar sus virtudes en el campeonato más emblemático.

El estreno de Puchol II también será digno de presenciar. El de Vinalesa está como un toro pero juega contra un tapado. Santi es otro de los que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. En 2012 fue finalista aunque nadie apostaba por ello. Ahora no está como entonces porque la rotura del bíceps aún no está completamente olvidada. Pero sigue teniendo uno de los brazos más poderosos. Con todo, la lógica señala a Puchol II como vencedor.

La de Soro III y Giner es la eliminatoria más decantada. El joven de Murla tiene un gran futuro y contra Pablo de Sella firmó una magnífica actuación. Pero le ha tocado medirse al número uno, alguien que solamente tiene por delante en el histórico de la competición a leyendas como El Genovés, Álvaro y Sarasol I. Son palabras mayores.

Las semifinales se jugarán el sábado 22 en Pelayo y el día siguiente en Massamagrell. Los emparejamientos también se designarán según los logros del campeonato pasado. Por tanto, Soro III y Puchol II se evitarán hasta la final, siempre y cuando hagan buenos los pronósticos. Los trinquets sí que se sortearán para no favorecer a nadie.