Genovés II está de vuelta

Tramo final de la partida decisiva del Individual sub 23. Marc tiene encarrilado el triunfo frente a Giner. Hace ya rato que ambos jóvenes valores firmaron los mejores quinzes de la tarde. En un momento dado, el trinquet se pone en pie y empieza a aplaudir. No es por lo que acontece sobre las losas, sino por lo que ha resonado por la megafonía. Se acaba de anunciar la partida de la próxima semana y no es una partida cualquiera. En el cartel aparece Genovés II, quien reaparece tras un año de un via crucis que empezó con aquella maldita lesión en Onda, mientras disputaba un duelo del Diputació de Castelló.

«Lo que he trabajado sólo lo saben mi preparador y mi familia. Estoy muy contento, pero también un poco nervioso», afirma. Jugará en pareja, junto a Pere, y se enfrentarán a Miguel y Héctor. «Ahora es como si empezase, tengo que ganarme un sitio porque hay jugadores que lo están haciendo muy bien», indica el resto, que descarta el Individual: «Era demasiada exigencia para volver. Quiero tomármelo con calma». Su reto es estar en la Lliga Professional, que se disputará a principio de año.

El regreso de Genovés II supone una bocanada de aire fresco para la escala i corda profesional. Desde hace meses se ha comentado en los corrillos que llenará el trinquet el día que vuelva a saltar a las losas. Queda menos de una semana para comprobarlo. José reaparece en Sueca. Muchos románticos quizás habrían querido que el escenario fuese Pelayo. «Es un trinquet muy exigente, yo creo que ya habrá tiempo para ir allí. Estaré encantado de jugar en la Catedral cuando me llamen», señala.

Genovés II volverá a vestirse de blanco en un trinquet donde Marc dio ayer un nuevo paso adelante para consolidarse como uno uno de los nuevos valores de la escala i corda. El joven de Montserrat se llevó el Individual sub 23 tras doblegar a Giner (60-35). La partida estuvo sumamente igualada hasta el 25-25, pero entonces Marc dio un paso adelante. Demostró que está algo más hecho y se hizo con el título.

En la partida por el tercer y cuarto puesto Carlos se impuso a Pablo por idéntico resultado. Los cuatro jóvenes escaleters tendrán la oportunidad de medirse con las figuras consagradas en el Individual absoluto, que dará comienzo este mes.