El paralímpico valenciano Rafa Andarias abre una colecta para poder competir Rafael Andarias, regatista español paralímpico. / LP El regatista paralímpico necesita 80.000 euros para continuar su carrera EFE Valencia Martes, 23 enero 2018, 18:21

Rafael Andarias, regatista español paralímpico, aseguró a EFE que muchos compañeros suyos han tenido que dejar la vela o se han cambiado de deporte tras la decisión del COI, junto al comité organizador, de prescindir de la vela y del fútbol como disciplinas paralímpicas para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Mi caso es de los más raros. En 2016 fui campeón de Europa y el noveno clasificado del mundo, mientras que este último año no he podido competir en el Europeo y en el Mundial lo he hecho a duras penas", explicó Andarias, quien dijo que la supresión de la vela como disciplina paralímpica le ha dificultado conseguir patrocinadores.

El regatista alicantino admitió a Efe que hace unos años tenía que rechazar muchas propuestas de competiciones porque "no se daba abasto", mientras que ahora, por una cuestión de presupuesto, ocurre "todo lo contrario".

"Antes competía en una media de diez o doce eventos por temporada, y ahora tan sólo voy a disputar cuatro competiciones", dijo Andarias respecto al calendario deportivo de 2018.

El regatista de Jávea aseguró que la presencia en el campeonato de España, la regata Copa Mundial (Francia), el Europeo (Alemania) y, por último, el Mundial en Estados Unidos, es primordial para un regatista como él.

"He iniciado un 'crowfunding' con el objetivo de obtener ayudar para llevar a cabo la temporada. El importe total es de 80.000 euros, ya que el coste para competir en el Mundial es de 40.000. A día de hoy tan sólo dispongo de colaboradores pero de ningún patrocinador", apuntó Andarias.

Sin embargo, el regatista confió en que para los siguientes Juegos Olímpicos, los que se celebrarán en París durante el verano de 2024, regrese la vela como disciplina paralímpica.

"Hay un noventa por cien de probabilidades de que regrese la vela paralímpica para los Juegos que se disputarán en París. Francia es campeona del mundo en vela paralímpica y les interesará que sea uno de los deportes ofrecidos", comentó.

Rafa Andarias reconoció que la situación actual "es la más complicada" por la que ha atravesado en su trayectoria deportiva y afirmó que es "el más joven del equipo paralímpico nacional", por lo que sería una pena retirarse.