Sueño cumplido: Fernando Alonso disputará la próxima edición de las 24 horas de Le Mans

madrid. McLaren, primero, y Toyota, minutos después, lanzaron sendos comunicados en los que confirmaron la gran noticia de lo que va de año deportivo: Fernando Alonso disputará las 24 horas de Le Mans. El piloto español más exitoso de todos los tiempos en Fórmula 1 cumplirá su gran sueño de disputar la llamada «carrera más grande del mundo», y lo hará con un caballo ganador, una Toyota que parte con gran ventaja para la cita de junio tras rozar dos años consecutivos la victoria. Sin Porsche, que se retiró a finales del año pasado, ni Audi, que lo hizo un año antes, el equipo nipón cuenta con todas las papeletas de favorito para alzarse con la victoria. Esta vez va con caballo ganador, no como en Daytona o Indianápolis.

Fernando Alonso dará un paso más para su gran objetivo de la Triple Corona: el GP de Mónaco de Fórmula 1 (que ya ha ganado), las 500 Millas de Indianápolis (que intentó en 2017) y las 24 horas de Le Mans. Pero, casi como un premio extra, Alonso no circunscribirá su colaboración con Toyota sólo a la disputa de la carrera en La Sarthe, sino que además competirá en todo el campeonato del mundo de resistencia, que además este año estrena formato de dos años (arranca en 2018 y acaba en 2019), excepto en las 6 horas de Fuji en noviembre, que coincide con el GP de Estados Unidos de Fórmula 1. Y es que Alonso no pierde el foco, o al menos eso asegura: su primer objetivo sigue siendo alzarse con el tercer título en el Gran Circo. El apoyo de McLaren es fundamental, y su comprensión para dejarle compaginar ambas disciplinas ha sido fundamental.

«Mi acuerdo para correr en el WEC sólo ha sido posible gracias al buen entendimiento y la fuerte relación que tengo con McLaren. Me hace muy feliz que me hayan escuchado y hayan entendido lo que significa para mí. Este reto no me desvía de mi objetivo principal en la Fórmula 1 con McLaren», dice.