La Subida al Garbí tampoco se celebrará en 2017 Imagen de archivo de la Subida al Garbí en 2005. / LP La organización lamenta la negativa de la Generalitat en revisar la norma que imposibilita la celebración prevista para este fin de semana JAUME LITA Miércoles, 13 diciembre 2017, 20:22

La Subida al Garbí, una de las pruebas referencia del automovilismo de la Comunitat Valenciana, se ha suspendido de nuevo tras no conseguir la perceptiva autorización para la celebración de la prueba que antaño reunía a centenares de personas en el tramo entre Serra y el Garbí y que estaba prevista para este próximo fin de semana en los días 16 y 17 de diciembre.

En un comunicado difundido por la organización, se lamenta la negativa de la Generalitat en revisar la norma que imposibilita la celebración de la prueba al recorrer carreteras que se encuentran dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona.

"El comité Organizador tenía esperanzas de obtener autorización judicial para poder celebrarla este año, dado que de nuevo el pasado 5 de diciembre se notificó por la Gobernación la no autorización amparada en el informe desfavorable de la Dirección General de Medio Ambiente", reza el comunicado.

"Dada la cercanía de la prueba se instó como medida cautelar la suspensión del artículo 7 de la Orden 10/2010, de 20 de mayo, de la Conselleria de Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Uso Público del Parque Natural de Serra Calderona, para poder permitir la celebración de la prueba, pero este 13 de diciembre se ha resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativa Sección 1ª del TSJCV desestimar la medida cautelar instada".

"Por ese motivo reza ahora continuar con la tramitación judicial para poder obtener el amparo de los juzgados, frente la negativa de la administración autonómica ni tan siquiera a tratar de revisar la normativa vigente y tratar de recuperar la prueba deportiva para ediciones posteriores".

"El Comité Organizador pide nuevamente disculpas a todos los agentes afectados, equipos participantes, patrocinadores, instituciones, colaboradores y público en general por no haber conseguido nuestro objetivo, que no es otro que devolver a la afición esta prueba decana del automovilismo deportivo de la Comunitat Valenciana, siempre convencidos que el Parque Natural de la Sierra Calderona no es incompatible con nuestro deporte", concluye el comunicado. La prueba estaba organizada por la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana y la Escudería Club Bengala.