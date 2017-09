«Sólo pienso en ganar el Mundial» Barberá, con el '8', por delante de Loris Baz en el Gran Premio de Aragón. / avintia racing El valenciano defiende su postura de regresar a Moto2 después de una temporada en la que se ha cansado de estar tan lejos de los más rápidos TONI CALERO ALCAÑIZ. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:28

Héctor Barberá acabó en Aragón a 31 segundos de Marc Márquez, el ganador. No fue una mala carrera para el valenciano, tan sólo una más de una temporada en la que se ha sentido amargado por la regresión sufrida. Su mejor puesto ha sido un noveno, en Barcelona, y en la general hay hasta veinte hombres por delante. Barberá, un piloto rápido por naturaleza y cuyo instinto está muy por encima de las cábalas de la preparación, lleva sin dar con la tecla desde el primer entrenamiento. El de Dos Aguas había cerrado el pasado Mundial satisfecho, conquistando la categoría Open y con las expectativas altas para ver qué le depararía la Ducati del Avintia. Pero Barberá no ha tenido 'feeling' con la máquina. Nunca. Para ello tendría que cambiarlo prácticamente todo de su forma de comportarse sobre la moto. Y no sería él.

Aún le quedaba a Barberá un año más de contrato con Avintia, pero en las últimas semanas el valenciano empezó a plantearse otras posibilidades. Superbikes no le convencía. «No puedo correr por dinero, no sería feliz», asegura. Manejó diferentes alternativas y entonces apareció Sito Pons, un manager con el que ya trabajó en 2009 y Barberá fue subcampeón en 250 cc. Las conversaciones tampoco es que duraran demasiado: Barberá entendió que era una ocasión inmejorable para luchar por el Mundial de Moto2 y Pons daba con un piloto veterano, rápido, y ahora mismo, con la ilusión de un 'rookie'.

«Tenía que decidir. Ya estoy cansado de estar el doce, el catorce... El año pasado fue bien y los resultados salieron, pero aún así estaba lejos de los mejores. Necesito volver a experimentar esa sensación», admite Barberá, que en noviembre cumplirá 31 años y lleva media vida en el Mundial. «Levantarse un domingo y saber que vas a ser primero, segundo o tercero. Ese momento es tremendo, cuando sientes que si no te equivocas vas a estar en el podio sí o sí», desarrolla. Por supuesto, nadie le garantiza que el regreso a la categoría intermedia será sencillo. Moto2 es el campeonato más igualado, con una mezcla de pilotos jóvenes y veteranos. «Claro que no sé si estaré ganando carreras, pero el que es rápido, siempre es rápido. Eso no se olvida. Si voy a Moto2 es porque sólo pienso en ganar el Mundial», apuesta Barberá. De hecho, y a falta de cuatro pruebas para que se cierre este angustioso Mundial, tiene más ganas de nunca de empezar a rodar con Pons en pretemporada para cogerle el punto a una categoría que no conoce y por tanto, es una incógnita para él.

Una de las bazas a exprimir será su veteranía. De hecho, Barberá se permite bromear sobre la edad de algunos pilotos que eran recién nacidos cuando él empezó en el Mundial. «Si me meten la moto una vez, bueno. Si la meten dos veces tendré que hacerme respetar», cuenta con una sonrisa. En Moto2 se va a encontrar con otro valenciano, Jorge Navarro, que según Barberá la próxima temporada va a estar arriba «seguro». Joan Mir subirá de Moto3 como campeón aunque en principio será pronto para el balear.

La madurez también permite al de Dos Aguas ver más allá del próximo Mundial. No descarta nada. Si gana el título (una espina que tiene clavada puesto que suma dos subcampeonatos mundiales) podrá elegir entre continuar o volver a MotoGP con más caché en busca de una máquina oficial. La despedida no entra en sus planes pero no le da miedo hablar sobre ello. Héctor Barberá tendría entonces 32 años y si las cosas se han torcido para entonces, puede escoger otros caminos para seguir ligado al paddock.