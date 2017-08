Silverstone premia la progresión de Canet Canet, perseguido por su compañero, Bastianini, y Adrián Martín durante la carrera de ayer en Silverstone. / estrella galicia Logra su tercera victoria en el Mundial al acabar primero en la vuelta previa a la bandera roja por una caída de Guevara «Este año nos marcamos el objetivo de aprender a rodar en la cabeza y el trabajo está hecho», asegura MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 28 agosto 2017, 01:44

«Antes de pensar en el Mundial, tengo que haber ganado una carrera». Arón Canet pronunció estas palabras en Silverstone, hace ahora un año. Tenía un plan del que no se salió en el curso de tregua como rookie y del que tampoco se ha desviado en 2017. «Este me lo planteo como de aprendizaje. He de estar cómodo rodando en el grupo de cabeza», no ha dejado de repetir desde la pretemporada, incluso en días de euforia como los de Jerez, Assen... y ayer. «El trabajo está hecho, ahora intentaremos estar en el podio en todas las carreras», puntualiza después de abandonar Silverstone, el circuito cuya continuidad en el Mundial es a día de hoy una incógnita.

Como lo fue la carrera de la categoría pequeña, en la que el azar quiso premiar la combatividad de Arón Canet. «No supe que había ganado hasta que llegué al parque cerrado. Lo empecé a celebrar, pero paré porque me entraron las dudas», apuntó: «Estoy muy contento».

Fue una victoria con denominación de origen Corbera. Se acordó de los suyos, de la gente de su motoclub, reunida para ver la carrera. A Canet no se le da bien dominar un fin de semana. Tiene que gobernar en el caos. Como en Assen o como en Silverstone, en un GP con un desenlace digno de Alfred Hitchcock. Al final, la mala calificación del sábado fue una anécdota. «Tuvimos un fallo de estrategia, pero teníamos el ritmo», apuntó el valenciano. Lo demostró. En un santiamén estaba entre los ocho primeros.

Guevara y Rodrigo no ocultaron en ningún momento que iban a por la victoria. Quisieron ocupar en todo momento la cabeza, con la que coqueteó Adrián Martín, otro que quiere ya su primera victoria en el Mundial. Los errores privaron a Di Giannantonio de pelear por ella y Mir siempre estuvo bien colocado.

«He visto que Jorge (Martín) era el que más ritmo tenia. He ido cerrando los huecos a los demás pilotos para ver si tiraba y podiamos estirar un poco el grupo, pero al final me he visto obligado a adelantarle», señaló Canet. Tuvo que pasar primero por meta en la penúltima vuelta y Martín y el mejor Bastianini del año ya le habían adelantado antes del final de recta. Suficiente.

Poco después, ondeó la bandera roja por la caída de Guevara y Bendsneyder. Hubo instantes de tensión porque el murciano perdió el sentido, pero al final todo se quedó en un susto. «Yo quería atacar al final de la carrera, que pasara primero ha sido coincidencia. Era una carrera complicada, se iba a resolver por los rebufos», indicó Canet.

El valenciano y Bastianini protagonizaron el primer doblete del Estrella Galicia en 2017 y Adrián Martín completó un podio con sabor amargo para él. Canet, en cambio, estaba exultante tras la carrera 100 en la historia de Moto3. «Es bonito, pero no deja de ser una anécdota», indicaba. Como los líos del de Corbera con los aeropuertos. El miércoles ya no pudo viajar a Inglaterra: es menor de edad y a su tutor le faltaba un permiso. Al final tuvo que volar el jueves. Y anoche no durmió en Valencia como tenía previsto. En su anterior victoria, la de Assen estuvo a punto de perder el avión. Ayer le dejaron en tierra. «Bueno, que sea siempre por esto», se lamentó Canet, que regresa hoy.

El de Corbera superó ayer a Champi y Navarro en victorias valencianas en el Mundial e igualó las tres de Sergio Gadea. La cruz la protagonizó Jaume Masià, que tras su impresionante debut en Austria, ayer se cayó en la vuelta once.