Navarro, en busca de su primer podio de Moto2 Jorge Navarro rueda seguido por Isaac Viñales durante la clasificación de ayer en Jerez. / EFE/José Manuel Vidal «No tenía agarre y eso me hacía sentir muy incómodo», lamenta Arón Canet tras su mala calificación y la pole para Martín en Moto3 «Será difícil porque Badasarri, Álex Márquez y Bagnaia tienen algo más de ritmo», reconoce el valenciano en Jerez M.RODRÍGUEZ/B.GONZÁLEZ Domingo, 6 mayo 2018, 00:14

Jorge Navarro completó su mejor calificación desde que es piloto de la categoría intermedia del Mundial. «Aún podemos ajustar algunas cosas en el warm up», avisa el valenciano. El piloto de La Pobla de Vallbona puede soñar por fin con un podio en Moto2. Lleva sin pisar cajón desde el GP de Aragón de 2016, en el año que luchó por ser campeón en la categoría pequeña. Ahora puede hacer algo grande y de nuevo en un trazado de casa: esta vez, en el rebautizado Circuito de Jerez Ángel Nieto, donde en la jornada de ayer calificó cuarto.

Y eso que se fue al suelo en la curva 6 del trazado andaluz. «Ha sido un día positivo. Sufrí una pequeña caída, pero en general las sensaciones han sido buenas», analizó Jorge Navarro, que parte cuarto en la carrera de Moto2 del Gran Premio de España, prevista para las 12.20 horas. «El podio va a estar complicado porque Baldasarri, Álex Márquez y Bagnaia tienen algo más de ritmo», admitió el valenciano.

Navarro tuvo el mejor tiempo en los albores de la calificación. Como anécdota, el primero en marcar vuelta rápida fue otro valenciano como Iker Lecuona, aunque segundos después se la arrebató Baldasarri. El compañero de Héctor Barberá fue el gran dominador de la sesión. «Estoy muy contento y toca disfrutar de este momento, es mi primera pole y llevaba mucho tiempo buscándola», afirmó el italiano, que en la última tanda de libres rodó por debajo del récord de la pista. También estaba satisfecho su compañero de box, aunque sigue sin meterse en el grupo delantero en su regreso a la categoría intermedia.

Crutchlow destroza el récord de la pista que tenía Lorenzo para lograr la pole en MotoGP

«Es el entrenamiento clasificatorio que terminamos más cerca de los primeros, a poco más de medio segundo. Mejorando sólo dos décimas más estábamos en primera línea. Poco a poco voy cogiendo el ritmo de la categoría y estamos en la línea correcta», analizó Barberá.

Lecuona parte al final desde la séptima fila mientras que Héctor Garzó parte trigésimo en la carrera de hoy. «Estoy contento porque el segundo día con la moto y con el equipo ha sido satisfactorio. Aunque no hemos logrado el tiempo que queríamos, he aprendido mucho», señaló el piloto de Paterna, que este fin de semana sustituye a Remy Gardner en el Tech3.

Quien no estaba para nada satisfecho era Arón Canet. El valenciano, segundo en el Mundial de Moto3, partirá hoy desde la quinta fila y deberá remontar en la primera vuelta si quiere instalarse en el grupo de cabeza. «No tenía agarre y eso me hacía sentir muy incómodo. Es cierto que he rodado más rápido por la mañana porque tenía mejores sensaciones y la temperatura en pista era menor. Mi posición en parrilla hará todo más complicado y habrá que remontar», lamentó.

El líder del campeonato, Jorge Martín, admitió que es positivo para él la mala situación en parrilla del piloto de Corbera. «La pista ha cambiado mucho desde los test y es muy difícil tener ritmo. A Canet le he visto el cronometrado y ha tenido muchos sustos, le veo un poco en crisis, y esto al final es algo positivo para nosotros», señaló el madrileño, que parte desde la pole para la carrera que arranca a las 11. El otro valenciano en la categoría pequeña, Jaume Masià, parte el 25.

En MotoGP, Cal Crutchlow se llevó la pole destrozando el récord que estaba en manos de Jorge Lorenzo desde 2015, en un buen día de Dani Pedrosa. Marc Márquez saldrá quinto, con el líder Dovizioso octavo. «Veo a la Honda muy fuerte, no sólo aquí, desde pretemporada. Han dado un gran paso adelante», comentó Jorge Lorenzo, cuarto. «Ahora mismo están por delante», confirmó también Valentino Rossi, décimo y corroborando los problemas que el equipo oficial Yamaha está teniendo en Jerez. El oficial, porque Johann Zarco volvió a sacar petróleo de la moto 2016 para colocarse tercero en la parrilla de salida, por detrás de las dos Honda, en la octava ocasión consecutiva en la que el francés sale desde la primera línea.

«Todos queremos más y que las cosas sean mejores, pero estando en la pole y con los resultados de este año no podemos quejarnos del trabajo que ha hecho Honda», indicó Crutchlow, uno de los favoritos a ganar hoy en la primera prueba europea del calendario. Márquez, pese a 'sólo' clasificarse quinto, volvió a dejar muy buenas sensaciones en todas las sesiones de entrenamientos de cara a la carrera (14 horas).