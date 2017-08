«En el motor, o tienes ayudas o no llegas a nada» Eliseo rodando con su monoplaza. :: / EQUIPO MOTORSPORT «Por muy bueno que seas, si no recibes respaldo económico es muy complicado ascender a lo más alto», afirma el joven de l'Eliana El valenciano Eliseo Martínez debuta este año en EuroFormula MARIAN HINOJOSA VALENCIA . Sábado, 5 agosto 2017, 00:42

«Soy un piloto fino y agresivo». Así se define Eliseo Martínez, un chico de 16 años que reside en L'Eliana que es una de las grandes promesas del automovilismo valenciano. Su carrera deportiva comenzó a los cinco años cuando su padre le llevó por primera vez a un circuito. «Fuimos a ver los karts y me gustó mucho. A los siete años empece a competir, primero en campeonatos autonómicos y posteriormente en nacionales», cuenta el chico.

Laura, su madre, recuerda cómo el jefe de aquel pequeño circuito fue quien animó a la familia a que Eliseo comenzará a competir. «Las pistas se le empezaban a quedar pequeñas y comenzó a ir muy rápido para lo joven que era», asegura mujer.

Desde el principio, el mundo del motor ha supuesto un gran sacrificio para los padres de Eliseo Martínez. «Ha sido renunciar a tener tiempo libre, todo gira en torno a los coches, y por supuesto un gran gasto económico, pero vamos a intentarlo hasta el final», asegura Laura.

Y es que a lo largo de su carrera deportiva, Eliseo siempre se ha destacado por su talento. «He sentido la presión, pero me he acostumbrado y me centro en las carreras», sentencia.

El joven de L'Eliana tiene un extenso palmares en el mundo del karting. En 2008 logró su primera victoria en el Campeonato de Cataluña, y en 2010 consiguió proclamarse campeón de España en alevines, título que fue revalidando en las diferentes categorías hasta que en 2015 se subió a lo más alto del podio como junior. Y en 2016 logró ser subcampeón del Campeonato de España en la categoría senior siendo rookie del año.

De todos los triunfos que ha ido acumulando, el piloto asegura que el que guarda con más cariño es su primer Campeonato de España en categoría alevín. «Mi padre de la emoción se puso a llorar y para mi fue muy bonito», añade Eliseo.

En la temporada 2017 ha dado el salto a los monoplazas de la mano del equipo MotorSport de Teo Martín, quien junto con la Diputación de Valencia han sido el mayor apoyo de Eliseo. «Siempre me he sentido respaldado, y Teo me ha dado la oportunidad de subir de categoría», añade.

La beca del Banco Santander también ha sido uno de los grandes apoyos en la incipiente carrera del joven valenciano. «Me ha aportado una seguridad económica que ha sido de gran ayuda en mi ascenso a la EuroFormula F-3», sentencia.

Tiene muy claro que el automovilismo es un mundo muy competitivo y la gran importancia que tienen las ayudas. «Por muy bueno que seas si no recibes un apoyo económico es muy difícil llegar, porque el mundo del motor es muy caro», añade Eliseo.

El cambio de los karts a los monoplazas ha supuesto un salto muy grande en su carrera deportiva. «Es una categoría más exigente. Adaptarse a las pistas ha sido difícil y el ambiente con el equipo es más profesional, pero el mayor cambio está en el coche, que es mucho más grade y he tenido que acostumbrarme», asegura.

De cara al futuro en la EuroFormula, Eliseo Martínez no quiere presionarse en exceso. Afirma que su objetivo es intentar mejorar en cada carrera. «También me gustaría hacer algún podio esta temporada e incluso llegar a conseguir alguna victoria», añade. Pero su sueño en el automovilismo lo tiene bien claro: «Llegar a competir en la Fórmula 1».