Tres homenajes para rendir tributo a Ángel Nieto Gelete y Pablo Nieto, con la placa con la que les obsequió el president de la Generalitat, Ximo Puig. / d. torres «Donde quiera que esté mi padre seguro que tiene una gran sonrisa», afirma el hijo menor del deportista fallecido La familia del piloto recibe un reconocimiento en la Generalitat LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:14

Ángel Nieto vuelve a Cheste. El expiloto fallecido trágicamente el pasado mes de agosto estará presente en el Gran Premio de la Comunitat de este fin de semana. Ayer, justo el día en que la mayoría de equipos desembarcaban en el municipio de la Hoya de Buñol, se volvía a rescatar su memoria: «Donde quiera que esté mi padre seguro que tiene una gran sonrisa», decía ayer su hijo Pablo en el homenaje al zamorano en el Palau de la Generalitat.

«Desafortunadamente perdió la vida en la carretera, donde se la había jugado tantas veces en los circuitos. Es muy duro y queremos agradecer todo el apoyo y los actos como estos porque son increíbles y hacen que estos momentos tan duros sean más llevaderos. Nos damos cuenta de lo grande y querido que era mi padre», decía Pablo, visiblemente emocionado. Hasta el corazón de Valencia se desplazaron el presidente de Dorna, Carmelo Ezpeleta; el director del Circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert; y pilotos como Héctor Barberá, Jorge Navarro, Iker Lecuona, María Herrera, Julián Simón, Héctor Garzó, Aarón Canet, Marcos Ramírez o exdeportistas como Faubel o 'Champi' Herreros. Todos querían estar en un sentido acto en el que predominaron los abrazos a Pablo y Gelete y las palabras en su recuerdo.

Barberá no dejaba de mirar al pequeño de los Nieto, con quien compartió equipo: «Era mi compañero y en esa época Ángel empezó a ser muy importante en mi carrera. Fue mi mentor. Estoy muy vinculado a su familia y cada homenaje te sorprende». El piloto de Dos Aguas no sólo ha pasado un año duro por la pérdida de un referente, el aspecto deportivo tampoco le ha acompañado: «Quizás ha sido la temporada más difícil de mi vida. Las expectativas estaban muy altas». Aunque intentará disfrutar de su Valencia: «Correr en Cheste es como hacerlo en un estadio más que en un circuito, estaremos al 200% para intentar acabar bien pero el objetivo es estar perfecto para el jueves, que empiezo en 2018. No he subido nunca en Moto2 pero tengo calidad, experiencia y equipo».

Champi, último compañero de Nieto en Derbi, cree que la traca final que se espera «será el mayor reconocimiento para el maestro».

Los homenajes continuarán hoy a las 20 horas en la plaza Doctor y Cajal de Cheste y el domingo en el mismo trazado cuya curva número seis lleva el nombre del piloto. Ayer, la Universidad Miguel Hernández de Elche anunció que investirá como doctor honoris causa a Nieto el 14 de diciembre.