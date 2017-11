Terol y la clave para un Mundial al límite Terol ganó el Mundial de 125cc en 2011. / aspar team «Casi no dormí la noche anterior y hasta que en la pizarra no vi tres veces que Zarco estaba fuera, no me sentí campeón», recuerda El valenciano ganó el título en la última carrera con la ventaja que tiene Márquez TONI CALERO CHESTE. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:50

La noche del 5 de noviembre de 2011 Nico Terol apenas pegó ojo. Todo eran mensajes para su padre y su hermana. «¿Va a llover? Miradme el tiempo», repetía el alcoyano, a quien sólo le faltaban unas horas para tocar el cielo. Pero eso él aún no lo sabía: la gira asiática fue un tormento y Johann Zarco llegó a Cheste con posibilidades matemáticas de quitarle el Mundial. Terol había ganado ocho carreras, ocho, y sin embargo Zarco tenía opciones. En el Ricardo Tormo tenía el alcoyano veinte puntos de colchón sobre el segundo en una situación prácticamente calcada -hay 21- a la que hoy viven Marc Márquez y Dovizioso.

El destino sería bestial para Terol. Llovió, pero Zarco se fue al suelo y el alcoyano celebró en su casa el Mundial. «Hasta que no vi en la pizarra tres veces que Zarco estaba fuera no me sentí campeón», recuerda Nico, ahora asesor del Aspar Team. «Tenía muchos miedos», reconoce Terol, que optó por controlar de cerca a Zarco, obligado a ganar y que Nico no se metiera entre los once primeros. «Zarco, Salom y yo. Iba a dar el máximo pero siempre con un margen y con el temor de que un 'kamikaze' me tirara. De hecho Miller me dio por detrás en la Doohan», repasa Terol.

El valenciano habló hace poco con Márquez. «Le mandé un watsapp y le dije: 'va, tío, a tope, que aquí me ganaste un Mundial, has ganado varios...'», cuenta Terol, que vio al catalán un poco tenso: «Es normal, le falta culminar el Mundial y esa situación no es fácil de afrontar ni siquiera con su experiencia». Para Terol, Marc es el mejor piloto de la historia y tiene un «85%» de ganar el título. A Dovizioso le queda «esperar el fallo de Marc» porque Nico considera muy difícil que la Ducati se lleve la carrera en Cheste. «Pedrosa va rápido y Maverick querrá ganar», analiza el alcoyano, que finaliza abriendo una puerta a la sorpresa: «En las carreras, nunca se sabe».