Sito espera al mejor Barberá Sito Pons (derecha) en el box del equipo. / lp «Hemos fichado a un piloto más maduro, con experiencia y centrado. Es rápido y con talento», destaca el team mánager sobre el valenciano | «Tenemos ilusión, con Héctor ya fuimos subcampeones y viene muy motivado» MOISÉS RODRÍGUEZ CHESTE. Lunes, 13 noviembre 2017, 01:36

«Gracias Héctor Barberá y dale gas en Moto2». Con este cariñoso mensaje despedía el Avintia Racing al piloto valenciano después de la última carrera de este, al menos por ahora, en MotoGP. El de Dos Aguas iniciará el jueves, en el test de Jerez, una nueva andadura. Baja a Moto2 para subirse a una de las monturas del Pons Racing. «Es un paso atrás, pero para dar diez hacia delante... eso es lo que implica ser campeón del mundo», especifica su nuevo team mánager, el expiloto Sito Pons, que le espera ya con los brazos abiertos.

En un equipo dirigido por el catalán, Barberá ya peleó por un Mundial en la categoría intermedia. Fue en 2009, y el valenciano optó al título de 250. Consiguió tres victorias, la última de ellas en Cheste, lo que le permitió cerrar el subcampeonato. El año siguiente inició su andadura en MotoGP en su regreso al Aspar Team. Tras cinco temporadas en la estructura de Avintia Racing, cierra una nueva etapa. «Nuestros caminos se separan, pero seguro que en el futuro nos reencontraremos», indicó el de Dos Aguas tras su última carrera en la categoría reina, en la que concluyó el décimo quinto: «Ha sido un año difícil, no me he entendido con la moto».

Decidió bajar a Moto2 para revitalizar su carrera y Sito Pons mira a 2018 con optimismo. «Se va a encontrar una estructura profesional, en la que hay un gran ambiente y en la que llevamos seis años luchando por el campeonato de Moto2, por lo que estamos habituados a ello», señala: «Con Héctor estamos muy ilusionados. Ya fuimos subcampeones y ahora viene de MotoGP muy motivado. Seguro que vamos a pelear por los podios y por ganar carreras y a ser protagonistas en la pelea por el título».

Para el barcelonés, en el invierno Héctor Barberá deberá incidir en su preparación física y en aclimatarse a la nueva montura. «Ha de trabajar lo que todos los pilotos, en su puesta a punto. Sobre todo en su condición y en su capacidad mental. La categoría de Moto2 es muy complicada y uno ha de tener clara su situación», comenta Sito Pons: «Deberá acostumbrarse a la moto, a su peso y a la velocidad, que es menor que en MotoGP... a las sensaciones. Ha sido subcampeón y sabe ir rápido. Tendrá que acoplarse a la categoría porque hay mucha igualdad».

En el box de Pons Racing se espera sobre todo a un piloto centrado y que llega desde el test de Jerez con la clara intención de ser campeón del mundo. «Pienso que hemos fichado un piloto más centrado que el que tuvimos en 2009 y lógicamente con una experiencia mayor. También considero que viene centrado en su objetivo», indica Sito Pons, quien añade: «De Héctor destaco que es peleón, rápido y que sabe correr. Con los años ha aprendido muchísimo. Creo que con el talento que tiene, sólo necesitaba ese punto de motivación para volver a luchar por ganar carreras».

De cara al próximo campeonato, espera que los rivales sean, sobre todo, Álex Márquez y Pasini. «Se va gente con experiencia como Nakagami, Luthi y Morbidelli, pero hay otra gente con experiencia que no lo va a poner fácil. A los rookies creo que les costará adaptarse más que a Héctor Barberá. Igual Mir con el talento que tiene puede hacer resultados antes, pero no se le puede exigir desde el principio», señala Pons.

Sí se le van a reclamar a Héctor Barberá. Pero es que el primer exigente consigo mismo es el piloto valenciano. «A los pilotos les gusta convivir con la presión. Si no la reciben del equipo, se la imponen ellos mismos», asevera Sito Pons. El catalán cuenta las horas para recibir a Barberá. Más bien, de que pase el invierno y estar ya en la parrilla de Catar. «Con el bagaje que tiene y el trabajo de la pretemporada, creo que ya estará acoplado a la categoría».