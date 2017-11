Rossi prefiere irse de cena, otra vez Marc Márquez, ayer, durante la gala final del Mundial. / circuit Márquez asegura que ha sido un año complicado y que asumió riesgos en la carrera: «Cuando me subo a la moto no sé controlarme» El italiano no acude a la gala en la que se recuerda a Nieto, Hayden y Surtees LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:26

El italiano Valentino Rossi, uno de los grandes iconos del Mundial de MotoGP, decidió no acudir ayer tampoco a la gala final -la FIM MotoGP Awards- en la que se hizo entrega de los trofeos de todas las categorías. El acto se celebró en el Palacio de Congresos y Rossi, que todavía no ha olvidado la polémica de 2015 con Márquez y Lorenzo, optó por irse a cenar a Lambrusquería con sus amigos, familia y gente del equipo.

Rossi se perdió así el emotivo abrazo entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso, primero y segundo del Mundial de MotoGP, a la entrada del edificio. Un gesto de gran deportividad. Ambos han luchado por el título hasta el final del campeonato.

La charla entre ambos pilotos no duró ni un minuto. El piloto español lo que sí que hizo fue tocarse el codo izquierdo, ese que paró el corazón de miles de aficionados durante un par de segundo cuando pareció que le de Cervera iba a irse al suelo. Al final, su pericia sobre la moto evitó la caída y fulminó la única oportunidad que se le abría a Dovizioso para ganar la carrera.

En la gala hubo un nuevo recuerdo para Ángel Nieto. Sus hijos, Gelete y Pablo estaban sentados en un auditorio que rindió homenaje a John Surtees y Nicky Hayden, fallecidos también en 2017.

El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, aseguró que miró dos veces la placa con su nombre al ponerla en el trofeo: «Ha sido una temporada muy complicada. No me encontré da gusto con la moto pero honda me ha ayudado. No sé si arriesgué pero cuando estoy arriba de la moto no puedo controlarme». Dovizioso aseguró que su equipo realizó una temporada increíble y el tercer clasificado del campeonato, Maverick Viñales, apuntó que ha aprendido en un año más que en el resto de su carrrera.