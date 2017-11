Planes de futuro El título de MotoGP «El próximo Mundial de Moto3 será el más complicado de la historia» Arón Canet, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. / estrella galicia «En 2018 no tengo por qué ganar todos los GP, hay otros 34 pilotos en la parrilla, pero es bueno que se me considere favorito», asegura Arón Canet Piloto del Estrella Galicia MOISÉS RODRÍGUEZ CHESTE. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:14

Arón Canet completa este domingo su segundo año de aprendizaje. El piloto de Corbera ya no puede ir de tapado. Después de un año en el que pagó la novatada al abrigo de Jorge Navarro y un segundo en que la presión era para Enea Bastianini, de cara a 2018 no caben excusas: será primer espada en el box del Estrella Galicia para la parrilla de Moto3. Antes ha de escribir el epílogo a un 2017 en el que ha conseguido sus primeras victorias en el Mundial y en el que tiene la oportunidad de lograr un triunfo en el circuito de casa. El jueves previo al último GP es especialmente trepidante para todos los integrantes del paddock, desde los pilotos hasta los mecánicos o responsables de comunicación. Canet interrumpe la comida para realizar esta entrevista. Ansía que llegue el momento de subirse hoy a la moto, estar más tranquilo y centrarse en su trabajo.

-¿Cómo encara el fin de semana de este Gran Premio de la Comunitat? Puede luchar por su primera victoria en Valencia...

-¡Mira que le gusta apretarme! Puede serlo, pero este fin de semana tenemos que trabajar también en tratar de llevarnos la tercera posición en el campeonato. Ese es un objetivo importante, tanto para el equipo como para mí, pero si puedo luchar por la victoria en la carrera del domingo, lo haré.

LAS FRASES«Mi objetivo para el año que viene sería luchar por el campeonato y subir a Moto2» «Dovizioso ha de ir a por la carrera. Si te metes en una batalla con Marc, pierdes. Eso lo tengo claro»

-Imagine el escenario de que se mete en el grupo de cabeza y si es un poco conservador casi asegura el tercer puesto en el Mundial. ¿Qué prima, la clasificación general o la victoria en la carrera?

-Depende de como esté, de mis propias sensaciones y cómo vea el desarrollo de la carrera. Eso ahora mismo no lo sabes, pero igual te colocas en el top 5 y piensas: 'Me da igual la clasificación general, yo lo que quiero es ganar'. Soy piloto y sé que esa picardía de querer quedar siempre el primero la tengo. Tendré que pensar una vez esté encima de la moto qué es lo que nos beneficia más, si luchar por la victoria o asegurar ese tercer puesto.

-Usted ha venido repitiendo que el objetivo para 2017 era rodar habitualmente en el grupo delantero. Al final, quedar tercero o cuarto en el campeonato no varía tanto la valoración del año...

-Bueno, no varía mucho, pero tiene sus pequeñas connotaciones positivas el hecho de conseguir ese tercer puesto en el Mundial. Supondría ir a mi primera gala de final del campeonato y eso es bonito también.

-¿Ya tiene preparado el traje?

-Sí, si, ahí lo tengo ya listo (ríe).

-¿Qué balance hace de 2017?

-El balance es muy positivo, ya que mi objetivo era estar en el grupo delantero y luchar por victorias y está conseguido. El año que viene lucharemos por seguir en esa línea y lograr más triunfos.

-¿El discurso del año que viene va a ser que va a por el campeonato desde el principio?

-El discurso va a ser que me veo con posibilidades de ser campeón del mundo, pero no voy a conseguirlo en la primera carrera ni mucho menos. Voy a ir con los pies en el suelo como lo he hecho durante este año y tratando de luchar por estar en el grupo delantero para poder pelear por las victorias y por subir habitualmente en el podio.

-¿Pero asume esa presión de que ya ha de ganar el Mundial?

-No, porque no tengo por qué ganar. Hay otros 34 pilotos en la parrilla de Moto3 y no tengo por qué estar obligado a ser el primero en todas las carreras.

-¡Entonces no lea ningún reportaje, porque en todos los focos va a aparecer usted como favorito!

-¡Pues no leeré la prensa, especialmente a usted! (Ríe) Si se me considera favorito creo que eso es algo bueno para mí. Implica que están dándome confianza. Si eso no fuera cierto, los medios de comunicación no lo diríais.

-Imagino que también le llegarán esos imputs desde el equipo...

-Totalmente. Creo que soy uno de los aspirantes al título, pero creo que hay otros pilotos que también lo son. Eso se irá viendo hacia el final del campeonato.

-¿Supone un alivio que se vaya gente con mucha experiencia como Mir o Fenati?

-Se marcha gente con experiencia pero nos quedamos otros que también la tenemos. Está Jorge Martín, que hoy por hoy es el piloto más rápido de la parrilla, y yo, que también soy un buen estratega. Luego estarán Bulega, di Giannantonio, Migno, Guevara, Rodrigo, o rookies como Masià o Foggia. Y se van todas las Mahindras y vienen las KTM. Al final creo que va a ser el campeonato de Moto3 o 125 más complicado de toda la historia por la igualdad de condiciones.

-El año pasado el equipo fichó a Bastianini, que se podía interpretar como una forma de quitarle presión. En 2018 su compañero será un chico del CEV, así que el experimentado será usted. ¿Lo valora de la misma forma?

-Totalmente. Este año ficharon a Enea para tratar de luchar por el campeonato porque yo era un piloto de segundo año, y a mitad de temporada se giraron las papeletas. Me gané el puesto de favorito en el equipo y es bonito que confíen en mí. Alonso López es amigo mío, me recuerda al primer año en el que llegué al Mundial porque también viene del FIM CEV, y creo que entre los dos podemos hacer una buena labor de equipo para ir rápido...

-¿Es un aspecto positivo que venga de la estructura del equipo?

-Sí. Lo conozco mucho. Finalmente cada uno barrerá para su casa, pero ya te digo que somos amigos y creo que nos llevaremos bien.

-¿El año que viene acaban los contratos en MotoGP y usted lo acaba en Moto3. ¿Es el objetivo subir ya de categoría?

-Mi objetivo sería estar el año que viene luchando por el campeonato y subir a Moto2. Si no me veo preparado y tengo que repetir otro año en Moto3 para tratar de ser campeón, lo haré sin ningún problema. Tengo 18 años y toda la carrera por delante. Mi objetivo es subir en 2019, pero no hay nada claro todavía. Yo estoy muy a gusto aquí y tengo muy buena relación con todos, pero no se sabe si seguiré en el Estrella Galicia o en otro equipo.

-Haga un pronóstico sobre el desenlace del Mundial de MotoGP...

-Principalmente me gustaría que ganase Márquez porque es español y lo merece. Sin embargo, por mi parte también digo que sería bonito ver a un italiano ganar con una moto italiana. Dovizioso es verdad que lo tiene difícil.

-¿Qué haría si fuera Dovizioso?

-Tratar de ganar la carrera, es lo único que puede hacer.

-¿No trataría de plantear batalla a ver si Márquez se equivoca?

-Es que si tratas de meterte en una batalla con Marc vas a perder, eso lo tengo clarísimo.