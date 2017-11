De los problemas de vista a la guerra abierta con Rossi Márquez no pudo correr en Cheste en 2011 y ganó Bradl, cuatro años después el título fue para Lorenzo con mucha polémica T. CALERO CHESTE. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:24

Marc Márquez estaba en plena remontada y se llevó tres carreras consecutivas antes de llegar a la gira asiática. Era 2011, el catalán competía en Moto2 y su rival por el título, Stefan Bradl, fue perdiendo el colchón de puntos que se había fabricado con un tremendo arranque de campeonato. El Mundial, en principio, se decidiría en la foto finish, pero la carrera de Sepang lo cambió todo. Márquez sufrió una fuerte caída en Malasia, origen además de una interminable batalla dialéctica con Bradl.

«No ha venido a preguntarme nada, y encima me lo he encontrado en la camilla en la clínica móvil. Y ni me ha dicho nada. Que no me venga a ver o que me vea y no me diga nada demuestra muy poco como persona», dijo el de Cervera sobre Bradl. La caída, que implicó a cuatro pilotos, provocó que Márquez padeciera problemas de visión. Bradl había hecho segundo en Sepang (20 puntos) y Marc quería pelearle la corona hasta el último metro. Se puso en manos de los médicos, pero no estaba dispuesto a perderse la cita de Valencia. «Salí mal parado, pero ahora quiero recuperarme al 100% y llegar a Valencia para intentar ganar la carrera», afirmó pocas horas después de sufrir la caída. Pero no.

Los doctores no le permitieron correr en el Ricardo Tormo y Bradl se apuntaría el Mundial de Moto2 sin ni siquiera puntuar en Cheste. «Es una lástima porque yo era el que tenía más ganas de correr en Valencia. No es una cosa grave pero necesitamos más tiempo. Si fuese una clavícula o un hombro aún podríamos hacer un esfuerzo y correr, pero sin tener la vista al cien por cien, no nos la podemos jugar», reconoció Márquez amargamente. Justo un año después de ganar su primer Mundial en Cheste, el catalán se quedaba sin cetro por ese batacazo en la imprevisible Malasia.

Fue ganando peso Márquez dentro del paddock y subiendo peldaños hasta llegar a 2015, el de la guerra abierta con una vaca sagrada, Valentino Rossi. La pelea por el campeonato estaba entre el italiano y Jorge Lorenzo, pero Marc entró definitivamente en juego en Sepang. La carrera de la famosa patada. En ese momento los dos pilotos libraban un cuerpo a cuerpo que Rossi solventó soltando la pierna y echando a Márquez al suelo. Fuera de pista se recriminaron la acción de forma mutua. «Buena carrera», le espetó el '46'. «Buena patada», replicó Marc.

El de Cervera se conformó esa temporada con el tercer puesto del Mundial, pero al Ricardo Tormo llegó viva la pelea entre Lorenzo y Rossi, que salió al final de la parrilla al estar sancionado por lo ocurrido en Malasia. Ganó Lorenzo y las dos Honda -Pedrosa y Márquez- completaron el podio. Rossi se quedó a cinco puntos del Mundial y acusó a los españoles de 'biscotto'.