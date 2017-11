La pirámide de Monlau vertebra la Comunitat Sergio García Dols está preparándose para dar el salto al Mundial cuando Canet suba a Moto2 y el alicantino Holgado deslumbra con 12 años La estructura tiene apuestas de futuro en las tres provincias MOISÉS RODRÍGUEZ CHESTE. Sábado, 11 noviembre 2017, 23:58

El tema de la vertebración de las tres provincias de la Comunitat siempre resulta peliagudo y complicado. Tanto que se le da un valor añadido a cualquier detalle, por nimio que sea, que sirva para poner un denominador común a Castellón, Valencia y Alicante. En el motociclismo hay al menos un proyecto que en cierto modo lo ha conseguido y que viene de fuera de la autonomía. La estructura Monlau, de la que emergió Marc Márquez, presentó ayer la renovación de un proyecto deportivo que ha sumado 38 podios y 20 victorias en el Mundial entre 2015 y 2017.

«Tenemos una estructura piramidal», explica Jordi Arquer, el director deportivo de la estructura. Además de la presencia en Moto2 y MotoGP merced al convenio con MarcVDS Racing, la primera punta del iceberg es el Estrella Galicia 0,0 de Moto3. En ella, de cara a 2018, hay un nombre en el que están depositadas todas las esperanzas y es valenciano: Arón Canet.

Con el piloto de Corbera ya no caben excusas. Está en primera línea de fuego. «Sería absurdo decir otra cosa que pensamos en él como candidato al campeonato. Otra cosa es que no perciba tanto esa presión. Debemos trabajar mucho para marcarnos pequeños objetivos», especifica Arquer. El partido a partido aplicado al motociclismo: carrera a carrera. «En 2017 se ha caído demasiado, como se ha visto, sumar más de un cero es un lastre muy pesado para luchar por el Mundial. Pero no se le ha presionado, teniendo en cuenta que en 2018 repite», señala el team mánager de Estrella Galicia.

A Canet le vino de lujo el fichaje de Enea Bastianini. «Ya te digo que tenemos una estructura piramidal, pero el año pasado se nos generó un vacío de edad. No teníamos un piloto para subir al Mundial de Moto3 y hubo que ficharlo», argumenta Arquer. La marcha de Jorge Navarro supuso un problema. El valenciano quiso subir a Moto2 y en esta categoría la estructura no tenía una montura para él. Pero el de La Pobla de Vallbona había decidido que su tiempo en la categoría pequeña había concluido y se fue con Gresini.

El Estrella Galicia optó por Enea Bastianini. «Desde el principio estábamos de acuerdo las dos partes de que la relación iba a ser para un año», indica Arquer. El italiano, que estuvo a punto de irse a Moto2, fue el parapeto perfecto para Canet. Asumió la presión y, además, claudicó ante el valenciano. «Viene de una escuela distinta y le costó adaptarse al equipo», matiza Arquer.

Pero el modelo para 2018 es Joan Mir. «Ha hecho un año perfecto, para analizarlo, pero es que también tiene dos más que Arón. Eso es lo que le falta a Canet, madurez», diagnostica el team mánager: «Ha rodado rapidísimo y ahora ya sabe lo que es estar en las primeras posiciones. Ahora ya está preparado para afrontar cada carrera con el objetivo de luchar por el podio o ganar. Ha de aprender de los errores de este año. Le falta regularidad, pero es algo lógico, acaba de cumplir 18 años».

Líder por sorpresa

Quien no deja de sorprender es el castellonense Sergio García Dols. El joven de Burriana debuta este año en el FIM CEV. «Entró con nosotros en PreMoto3 y arrasó. Pero es que esta temporada, en la segunda cita ganó una carrera e incluso se colocó líder del campeonato. Lo vimos desde el principio, pero tiene un talento brutal», afirma Arquer.

El chico, al contrario que Canet, que sí reside en Barcelona, sigue en Burriana al abrigo de su familia. «Está claro que tener un CAR como Sant Cugat les beneficia, pero lo recomendamos cuando vemos al piloto suficientemente maduro. Y siempre deciden él y su entorno. En 2018 será compañero de Alcoba, creemos que otro año va a ser positivo para su formación», analiza Arquer.

El otro diamante en bruto made in Comunitat es Daniel Holgado, un alicantino que a sus 12 años tiene muy claro que quiere ser piloto de motociclismo. «Lo que más nos ha llamado la atención es precisamente eso, que para su edad está muy centrado en lo que desea para su futuro», indica el team mánager: «Es un tío muy frío, que sabe que se quiere dedicar a esto. Nos está gustando mucho tanto él como su entorno». Holgado correrá en 2018 la European Talent Cup: «Este año hemos cambiado, no se hará PreMoto3 en el Campeonato de España. Si sigue con esta progresión tiene un gran futuro».