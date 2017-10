Moto3 Perfecto (y peculiar) cierre de título de Joan Mir Joan Mir celebra la victoria. / Rafa Marrodán/Photocall3000 El joven se convierte en el decimonoveno campeón del mundo español al lograr matemáticamente el título con su victoria en el Gran Premio de Australia BORJA GONZÁLEZ Philip Island (Australia) Domingo, 22 octubre 2017, 12:08

Tras el fiasco de Japón, Joan Mir se conjuró para cambiar el panorama de su segunda oportunidad de cerrar el Mundial de Moto3. Si en Motegi se dejó llevar por los nervios, en un fin de semana extraño, con todas las sesiones en mojado, en Phillip Island hizo lo que tenía que hacer, ser el Mir de todo el año. Lideró dos entrenamientos y se mantuvo en los demás entre los seis primeros, incluyendo un tercero en el oficial que le permitió salir desde un lugar óptimo en una carrera que, como él mismo había anticipado, iba a ser en grupo y en la que la escapada iba a ser un imposible.

Porque lo intentó, pero el rápido trazado australiano y su recta iban compactando el pelotón cada vez que se estiraba. Resistió Mir el barullo de Moto3, muy peligroso por momentos –caídas de Canet, Ramírez, Guevara o Bezzecchi mientras rodaban en la cabeza-, controló a su rival, Fenati –terminó sexto-, y superó la tensión de la llovizna que aparecía y desaparecía, hasta que un fuerte chaparrón descargó sobre la pista y obligó a la Dirección de Carrera a sacar la bandera y dar por concluida una prueba que estaba prevista a 23 vueltas y que terminó siendo de sólo 15.

Los giros justos para que el resultado fuese definitivo, en un momento en el que el mallorquín se empeñó en no dejar el primer puesto cada vez que cruzaba la línea de meta. Una estrategia muy inteligente previendo lo que podía terminar pasando. Otro detalle más de la fortaleza mental de un piloto al que no descentró el borrón de Japón, como constatan los nueve triunfos -incluyendo este de Australia por delante de Loi y de Martín- y los once podios en quince grandes premios que le han coronado como el decimonoveno campeón del mundo español.