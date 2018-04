Pedrosa pide paso en el show de Miller Pedrosa, tras finalizar la clasificación en Argentina. / EFE/N. Aguilera El australiano se la juega con los neumáticos para llevarse su primera pole en MotoGP, en un oficial en el que Marc Márquez sólo pudo ser sexto Canet saldrá octavo en Moto3 y Navarro, quinto en Moto2 BORJA GONZÁLEZ TERMAS DE RÍO HONDO. Domingo, 8 abril 2018, 00:18

La lluvia no dio tregua en Termas de Río Hondo. O más bien un molesto espolvoreo de agua que ni inundó la pista ni permitió que se secase, también por la falta de viento y de sol. Dentro de esta nube los pilotos de MotoGP tuvieron que jugarse las posiciones de parrilla en unas condiciones extrañas y que dificultan mucho el trabajo de puesta a punto de los equipos. Con Jorge Lorenzo (y Danilo Petrucci) fuera de la Q2 que permite pelear por las cuatro primeras líneas y, obviamente, la pole (gran culpa de ello la tuvo Aleix Espargaró con una sensacional última vuelta en la repesca), la sesión fue un carrusel de vueltas rápidas iniciado por el propio Espargaró y al que se sumaron Alex Rins, Dani Pedrosa y, sobre la bocina, Jack Miller, en uno de sus clásicos shows.

El australiano fue el que más apostó en el juego sobre el agua: tuvo el coraje de montar neumáticos de seco, el único, una elección que a punto estuvo de llevarle al suelo pero que le permitió hacerse finalmente con el mejor crono de un oficial por primera vez en su etapa mundialista en MotoGP. «Ha sido una gran apuesta. Sabía que este circuito tiene grip en mojado y había una gran parte bastante seca. En la vuelta anterior casi me voy al suelo, pero he podido controlar la moto. Estoy muy, muy contento», explicó, satisfecho, el de Ducati, tras su espectacular exhibición, un piloto que tendrá a su lado hoy (la carrera se disputará a partir de las ocho de la tarde, hora española) a Dani Pedrosa.

«Ha sido muy apretado», confesó con expresión de satisfacción el de Honda. «Era complicado elegir entre seco o mojado. Había una línea seca, pero no me atreví a montar neumáticos de seco, pese a que teníamos una moto preparada. Así que decidí apretar al máximo con lo que había. Pero está bien. Será difícil entender qué puede pasar en la carrera, porque no hemos dado muchas vueltas en las mismas condiciones y eso va a complicar las cosas. Veremos qué tiempo nos encontramos». Johann Zarco se metió tercero para completar el podio y Tito Rabat hizo una gran clasificación para acceder a la cuarta plaza. Marc Márquez saldrá sexto, justo por detrás de Álex Rins.

En Moto2, la pole fue para el español Xavi Vierge con Jorge Navarro quinto. El valenciano acabó a cinco décimas del más rápido y hoy peleará por meterse en el podio. Héctor Barberá fue decimoctavo e Iker Lecuona, a casi dos segundos y medio de Vierge, saldrá el 21º.

Para Arón Canet tampoco fue una gran jornada. El valenciano tendrá que remontar para luchar por las posiciones de arriba en Moto3. Canet clasificó octavo, a seis décimas del hombre de la pole, Tony Arbolino. Jaume Masiá, por su parte, sigue creciendo en el Mundial y consiguió la undécima posición, así que en Argentina puede coger un buen número de puntos.