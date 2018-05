A mejorar en las Moto ¿Preparado de cara a 2019? «Las motos eléctricas son el futuro, muy lejano, pero algún día ocurrirá» Nico Terol, junto a la moto eléctrica mientras está recargando las baterías. / ángel nieto team «No me hago a la idea de que quiten MotoGP, es un campeonato chulísimo, pero sucederá igual que se pasó de dos a cuatro tiempos», afirma Nico Terol Piloto MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 01:28

Nico Terol vive a sus 29 años entre circuitos y aeropuertos. «Ahora me siento más maduro y disfruto con los niños de la escuela del Ángel Nieto Team», afirma. Pero esa es sólo una de sus funciones. Dedica parte de su tiempo a ser probador de Dunlop en Superbikes y al campeonato de motos eléctricas, que Dorna tiene previsto poner en marcha en 2019 como una categoría más del Mundial. «La semana pasada estuve en Eslovaquia con lo de Dunlop y el jueves cogí un avión para ir a Jerez y dar dos vueltas con la moto eléctrica», apunta.

-Aunque nunca se ha bajado de la moto, ¿cómo fue volver a pilotar en un circuito con público?

-De otra forma, muy futurista, pero bonito. Todo lo que sea participar en un acto así, por Dorna y en Jerez, donde hice mi primer podio, es precioso. Volver a pasar por la zona Nieto-Peluqui daba un gusanillo...

-Ya lo comentó en la columna de LAS PROVINCIAS, se nota que aquello le impresionó...

-¡Sí, sí! En 2008 hice mi primer podio allí y volver a pasar, ver a toda esa gente pendiente de esa vuelta, fue genial. Jerez es la catedral, donde todo piloto quiere ganar. Yo lo logré en 2011 y fue espectacular.

-Se pondrán celosos en Cheste...

Ya bueno... En Valencia también he hecho cosas muy bonitas. Gané allí el Mundial y lo disfrutamos.

-El sonido de la moto eléctrica no diré que parece el de una de juguete, pero es diferente. ¿Le gusta?

-Al principio me hablaban de moto eléctrica y pensaba: '¡Ya veremos!'. Una vez te subes el sonido está bien, no es algo que me eche para atrás. Cuando abres gas desde un ángulo que sales muy parado el silbido es chulo, te da la sensación de que corre y de que acelera. No es una moto de gasolina pero no está mal. En el vídeo on board se aprecia bien.

-¿Pero se sigue quedando con el motor de explosión?

-Sinceramente, aún si. Pero no está mal, me ha sorprendido para bien. Antes me hablaban de una MotoE y pensaba en una bicicleta eléctrica o algo así. No tenía la concepción de una moto de competición. He visto cosas muy positivas y un inconveniente: el peso. Eso tienen que mejorarlo como sea.

-Que pesa mucho...

-Sí, 280 kilos.

-Las baterías, ¿no?

-Sí. Tienen que buscar un sistema diferente para reducir el peso. Sobre todo lo veo peligroso por las caídas. En una múltiple, que te caiga encima una moto que pese 120 kilos más que una MotoGP lo veo muy peligroso. Y a la hora de conducir, es un poco incómodo. A ver si pueden quitar 40 o 50 kilos.

-¿Tendrán que hacer una preparación específica para las MotoE?

-No crea que tanto. Los pilotos tenemos que estar bien físicamente. Debes estar fuerte pero tampoco has de hacerte muy grande. Es importante la agilidad para mover la moto.

-¿Y qué se nota en la conducción?

-Se nota en que tienes que anticipar mucho las frenadas y en los cambios de dirección también percibes el peso. Cuando miras a la curva tienes que tirarte casi antes de pensarlo. De lo contrario no llegas porque el centro de gravedad está muy bajo.

-¿Qué tipo de carreras veremos?

-No lo sé porque es algo muy innovador. Sé que habrá carreras muy divertidas porque las motos son iguales para todos. Creo que serán carreras en grupo, muy cortas y explosivas, a cuchillo. Al final es una moto de carreras, diferente y muy futurista todo, pero bonita.

-Ha hablado varias veces de futurismo. ¿Cree que este es el formato del motociclismo del futuro?

-Muy lejano, pero sí. Yo no me hago la idea de que quiten MotoGP porque es un campeonato que está chulisimo y me encanta las motos de explosión, pero ha de llegar antes o después. Igual que de los dos tiempos se pasó a los cuatro tiempos, esto algún día ocurrirá.

-¿Por qué? ¿Por la contaminación, porque se agote el petróleo...?

-Primero por la contaminación y segundo porque vamos evolucionando... es el camino a seguir.

-De momento, MotoE es la vuelta a las trincheras de Nico Terol con el Ángel Nieto Team...

-A ver, está muy verde pero la idea es volver. Lo tengo en la cabeza, por eso no paro. Está encaminado, pero las cosas hay que firmarlas y que se confirme el campeonato. Soy rápido como cuando gané el Mundial, no se olvida ir en moto. Y estoy preparado porque soy muy deportista. De momento estoy disfrutando mucho con los chavales de la escuela. Además, vamos líderes en los dos campeonatos en que participamos.